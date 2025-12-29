947 مليار دولار زخم قياسي للتمويل الأخضر عالمياً في 2025

سجّل تمويل المشاريع الخضراء زخماً قوياً العام الحالي، حيث بلغت إصدارات السندات والقروض الخضراء عالمياً مستوى قياسياً عند 947 مليار دولار منذ بداية عام 2025، في إشارة واضحة إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الصديقة للمناخ، وذلك وفق بيانات «بلومبرغ إنتليجنس».

وبلغ إجمالي سوق الديون المستدامة (ومنها السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة) نحو 1.6 تريليون دولار.

وسجلت استثمارات الطاقة المتجددة رقماً قياسياً في النصف الأول من عام 2025 وحده، حيث بلغت 386 مليار دولار بزيادة 10% عن العام السابق.

وتفوقت الصين على الولايات المتحدة وأوروبا في إصدار السندات الخضراء لأول مرة، حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 138 مليار دولار، كما برزت الهند قوة صاعدة بقروض خضراء بلغت 7 مليارات دولار.

وكان الذكاء الاصطناعي محركاً غير متوقع للتمويل الأخضر؛ حيث أدى الطلب الهائل على الطاقة لمراكز البيانات إلى تدفق استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وحافظت أوروبا على مكانتها كونها أكبر سوق من حيث القيمة الإجمالية للأصول، مع إصدارات سيادية قوية من دول مثل إيطاليا وفرنسا.

جاء ذلك على الرغم من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوقود الأحفوري، إلى جانب تراجع أوروبا عن بعض القواعد البيئية المشددة وسط مخاوف تتعلق بالنمو والقدرة التنافسية.

وتزامن هذا النمو مع تحسن أداء أسهم الطاقة المتجددة، حيث تتجه مؤشرات القطاع إلى تحقيق أول مكاسب سنوية لها منذ عام 2020، متفوقة بفارق واسع على مؤشر إس آند بي 500، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في تحول الطاقة بوصفه فرصة استثمارية طويلة الأجل.