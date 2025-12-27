7 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

تزينت 7 أسواق أسهم عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، فيما خالفت بورصة البحرين الاتجاه الصاعد للأسواق.

وحققت المؤشرات الرئيسية في أسواق دبي وأبوظبي والسعودية والكويت وقطر ومسقط ومصر مكاسب أسبوعية متفاوتة، بالتوازي مع نمو في القيم السوقية، رغم تراجع ملحوظ في مستويات السيولة وأحجام التداول، ما يشير إلى صعود حذر تحكمه انتقائية واضحة في اختيار الأسهم.

وأظهرت تحركات الأسهم الفردية تبايناً لافتاً بين الرابحين والخاسرين، في وقت ظل فيه الأداء العام للأسواق مرهوناً بتوازن دقيق بين العوامل الفنية واتجاهات السيولة، وسط ترقب المستثمرين لمتغيرات المرحلة المقبلة على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية.

سوق دبي

نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.33% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.001 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 1.007 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 17.7%، وارتفعت أسهم أمان 15%، وتكافل الإمارات 10.6%، وسلامة 8.14%، وزاد وطنية إنترناشيونال 8.07%، وشعاع كابيتال 7.6%، وتعاونية الاتحاد 5.4%.

في المقابل، تراجعت أسهم سكون تكافل 8.45%، والصناعات الوطنية القابضة 6.8%، والإمارات للاستثمار 5.4%، والأغذية المتحدة 3.95%، وديوا 3.46%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.66% إلى مستوى 10032.86 نقطة، رابحاً نحو 24 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.48 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» بسيولة 679.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 433.13 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم غذاء القابضة 19.1%، وإيزي ليس 14.4%، وأبوظبي لبناء السفن 13.7%، والصير للمعدات 12.25%، والوثبة الوطنية للتأمين 8%، في المقابل، تراجعت أسهم عنان للاستثمار 40.7%، وإي سفن- أذونات 11.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.9%، ورابكو للاستثمار 9.5%، ودار التأمين 8.7%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية هذا الأسبوع، بدعمٍ من صعود القطاعات الرئيسية، ليسجل «تاسي» مكاسب بنسبة 0.73% أو 75.82 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 10,526.09 نقطة، مقارنة 10,450.27 نقطة الأسبوع الماضي.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 8.803 تريليونات ريال، مقابل 8.766 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع السابق، بمكاسب سوقية تعادل 37.2 مليار ريال.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 13.86 مليار ريال، مقارنة مع 18.68 مليار ريال بالأسبوع الماضي. كما تراجعت أحجام التداولات بنسبة 16.2% إلى 677.94 مليون سهم.

وجاء سهم المسار الشامل في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 22.2%، تلاه سهم نماء للكيماويات الذي صعد بنسبة 17.89%، وأم آي أس 13.98%، والكابلات السعودية 12.3%، وصناعة الورق 11.13%، فيما تصدر سهم طيران ناس قائمة الأكثر تراجعاً بخسائر أسبوعية 12.86%، تلاه سهم كيمانول 9.85%، وإعمار 8.2%، وجازادكو 8.16%، والرمز 7.5%.

الكويت

سجلت المؤشرات الكويتية محصلة خضراء خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر، مع زيادة القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبدعمٍ من نمو قطاعات رئيسية.

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% مغلقاً عند 9595.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% إلى النقطة 8978.07. ونما مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8276.51 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.25% إلى 8700.29 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 53.63 مليار دينار، بارتفاع من 53.29 مليار دينار المسجلة الأسبوع الماضي، فيما انخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 302.04 مليون دينار، وتراجعت أحجام التداولات إلى 1.06 مليار سهم، عبر 77.72 ألف صفقة.

وتصدر سهم تحصيلات قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 19.44%، تلاه سهم تمدين 8.04%، ثم متحدة بنسبة 7%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الكوت قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 8.61%، تلاه سهم يوباك، الذي تراجع بنسبة 8%، ثم أعيان متراجعاً بنسبة 5.78%.

قطر

كذلك بالنسبة للسوق القطرية، فقد سجل المؤشر العام لبورصة الدوحة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.38% (حوالي 146.57 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 10801.22.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 646.84 مليار ريال، ارتفاعاً من 637.59 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.14 مليار ريال، وأحجام التداولات 416.91 مليون سهم، عبر 65.1 ألف صفقة.

وتصدر سهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنسبة 8.17%، تلاه سهم بنك الدوحة 4.61%، ثم مجمع شركات المناعي بـ4.12%، والخليج الدولية للخدمات 4.05%.

بينما حل سهم مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز على رأس قائمة الانخفاضات، متراجعاً بنسبة 13.66%، تلاه سهم شركة بلدنا 4.77%، ثم سهم شركة ودام الغذائية 2.02%، وشركة الملاحة القطرية 1.57%.

مسقط

ولم يخالف مؤشر بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق العربية هذا الأسبوع، ليرتفع بنسبة 0.26% (88.53 نقطة) منهياً التعاملات عند مستوى 5.949.33 نقطة.

ونمت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 0.23% مسجلة 32.216 مليار ريال، ارتفاعاً من 32.144 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

البحرين

بينما على الجانب الآخر، خالفت بورصة البحرين اتجاه معظم الأسواق الخليجية هذا الأسبوع، ليسجل مؤشر البحرين العام تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.34%، مغلقاً عند مستوى 2.064.90 نقطة.

في المقابل، حافظ مؤشر البحرين الإسلامي على قدر أكبر من التماسك، مكتفياً بتراجع هامشي بلغ 0.04%، ليغلق عند 1.027.98 نقطة.

وفي مصر، أغلق مؤشر «إيجي إكس 30» عند مستوى 41.253.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.8%، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.61% ليغلق الفترة عند 13.075.35 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.35% منهياً التعاملات عند 17.259.57 نقطة.