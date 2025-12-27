30 مليار درهم مكاسب الأسواق المحلية في أسبوع

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي بنحو 30 مليار درهم في أسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.145 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 4.175 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.168 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.007 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات ناهزت 7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.3 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.14 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 109.5 آلاف صفقة.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 6 مليارات درهم، مرتفعاً بنسبة 0.33% بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.001 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.007 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 17.7%، وارتفعت أسهم «أمان» 15%، و«تكافل الإمارات» 10.6%، و«سلامة» 8.14%، و«وطنية إنترناشيونال» 8.07%، و«شعاع كابيتال» 7.6%، و«تعاونية الاتحاد» 5.4%.

في المقابل، تراجعت أسهم «سكون تكافل» 8.45%، و«الصناعات الوطنية القابضة» 6.8%، و«الإمارات للاستثمار» 5.4%، و«الأغذية المتحدة» 3.95%، و«ديوا» 3.46%.

واستحوذ «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 577.24 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 410.4 ملايين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً سيولة 206.2 ملايين درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 163.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 608.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 444.9 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.66% إلى مستوى 10032.86 نقطة، رابحاً نحو 24 مليار درهم. وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.48 مليار درهم، تلاه «أدنوك للغاز» بسيولة 679.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة»، جاذباً 433.13 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «غذاء القابضة» 19.1%، و«إيزي ليس» 14.4%، و«أبوظبي لبناء السفن» 13.7%، و«الصير للمعدات» 12.25%، و«الوثبة الوطنية للتأمين» 8%.

في المقابل، تراجعت أسهم «عنان للاستثمار» 40.7%، و«إي سفن- أذونات» 11.9%، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.9%، و«رابكو للاستثمار» 9.5%، و«دار التأمين» 8.7%.

أما على مستوى أداء أمس، فتباينت مؤشرات الأسواق المحلية في آخر تعاملات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% إلى 6134.23 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.01% إلى 10032.86 نقطة. (دبي - محمد عباس)

4.17

تريليونات درهم رأس المال السوقي للأسهم المدرجة

7.6

مليارات إجمالي السيولة بعد التداول على 2.14 مليار سهم