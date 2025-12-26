هدوء نسبي لمؤشرات الأسواق المحلية.. والسيولة 946.2 مليوناً

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت 946.2 مليون درهم، موزعة بواقع 721.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و224.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 278.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 11.7 ألف صفقة، وسط هدوء نسبي في أداء المؤشرات وانخفاض السيولة بالتزامن مع إجازات عيد الميلاد ورأس السنة.

وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.166 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.159 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.007 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وواصل سهم «الخليج للملاحة» استحواذه على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 60.25 مليون درهم مرتفعاً 1.48% عند 2.74 درهم، وذلك بعد إعلان الشركة عن بدء أعمال التصميم الهندسية النهائية (FEED) لأول مشروع مصفاة متخصصة لإنتاج البنزين عالي الجودة - مشروع تطوير النفثا لإنتاج بنزين مطابق لمعايير Euro5- في إمارة الفجيرة.

وذلك عبر شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، تلاه سهم «إعمار العقارية» بـ44.3 مليون درهم، ثم «أمانات القابضة» بـ21.3 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6141.6 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.36%.

وتصدر سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 19 شركة بسوق دبي مرتفعا 3.25%، وصعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.18%، ودبي الوطنية للتأمين 3.1%، والخليج للملاحة 1.5%، ودبي الإسلامي 0.42%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 8.99%، وبنك السلام- البحرين 2.28%، وتيكوم 2.06%، ودبي التجاري 1.77%.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10031.72 نقطة، متراجعاً هامشيا 0.07%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 98.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 80.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 54 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «تو بوينت زيرو» بقيمة 242.4 مليون درهم توزعت على 90.1 مليون درهم بسعر تنفيذ 2.69 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 8%، وبنك الفجيرة الوطني 2.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.58%، وبنك الشارقة 2.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 3.1%، والشارقة للأسمنت 3.05%، والبنك العربي المتحد 3.03%، وأمريكانا للمطاعم 2.37%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.14%، والقطري 0.34%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.18%، ومسقط 0.19%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.62%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي»، بنسبة 0.14%، ليغلق عند 10526 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 1.66 مليار ريال هي الأدنى منذ 2019. وتصدر سهما كيمانول، وطيران ناس، الشركات المتراجعة بأكثر من 5%، وانخفضت أسهم معادن، وبنك الرياض، وبنك البلاد، واتحاد اتصالات، وسابك، وكيان السعودية، بنسب تراوح بين 1 و4%.

في المقابل، تصدر سهم سي جي إس، الشركات المرتفعة بنسبة 6% عند 9.60 ريالات، وارتفعت أسهم كابلات الرياض، والجوف الزراعية، والدريس، وأسترا الصناعية، وساسكو، وذيب، بنسب تراوح بين 2 و4%.

وشهدت جلسة أمس تعليق التداول على سهم الكابلات السعودية، وكان السهم يتداول عند 144.60 ريالاً، وبتداولات بلغت نحو 42 ألف سهم بقيمة 6.2 ملايين ريال.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 6.548 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951.622 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» نحو 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة.

كذلك، هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة.