نيكاي يرتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكا ي الياباني اليوم الخميس مقتفياً ‌أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية عندما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 50385.37 بحلول الساعة 0159 بتوقيت جرينتش.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 3413.53.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى مختبر طوكاي طوكيو للمعلومات "لم يكن هناك الكثير من المشاركين في السوق اليوم، لكن المؤشرات استطاعت أن ​تكون في المنطقة الإيجابية".

وارتفع سهم ​شركة طوكيو ​إلكترون لصناعة معدات الرقائق 0.96 بالمئة ليقدم أكبر ‌دفعة للمؤشر ‌نيكاي، وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 0.57 بالمئة، وزاد سهم فانوك ​لصناعة الروبوتات 0.​88 بالمئة.

وارتفع سهم تويوتا موتور 0.75 بالمئة ليصبح أكبر مصدر ‍للمكاسب على المؤشر توبكس. وزاد سهم مجموعة سوني 0.85 بالمئة . وانخفض سهم فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر العلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.51 بالمئة ‍وكان له التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 1.12 بالمئة.

وخسر سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية 2.24 ‍بالمئة .