أسهم دبي خضراء للجلسة الرابعة بمكاسب 834 مليون درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه عند أعلى مستوى منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.04% أو ما يعادل 2.2 نقطة، مسجلاً 6164.03 نقطة، ليحقق مكاسب جاوزت 834 مليون درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.011 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.012 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.12% عند 4.52 دراهم، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق للجلسة الثانية بـ104.5 ملايين درهم مرتفعا 4.25% عند 2.7 درهم، تلاه «إعمار العقارية» صاعداً 0.70% بسيولة 92.11 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 54.7 مليون درهم مستقراً عند 29.1 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 4.2%، وشعاع كابيتال 3.1%، وتيكوم 2.7%، وطلبات 1.7%، ودبي الإسلامي 0.21%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 3.56%، والإمارات ريم للاستثمار 2.7%، والإمارات للاستثمار 2.3%، وديار للتطوير 1.9%. وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 33.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 130.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 97.11 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10038.30 نقطة، منخفضاً 0.19%. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي للجلسة الثانية، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 155.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 95.45 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 88.64 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 7.2%، وحياة للتأمين 6.4%، وأوراسكوم 2.97%، ورأس الخيمة العقارية 2.26%، في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 9.86%، وبنك الشارقة 3.1%، وسيراميك رأس الخيمة 2.3%، والخليج للمشاريع الطبية 1.5%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.3 مليار درهم في جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 827.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و478.75 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 341 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 20.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.52%، والكويتي 0.25%، ومسقط 0.05%، وبورصة البحرين 0.08%، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.13%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.21%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 10541 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 2.7 مليار ريال. وتصدّر سهم كيان السعودية الشركات المتراجعة بنسبة 4% عند 4.73 ريالات، وانخفضت أسهم مجموعة تداول، والخليج للتدريب، والدوائية، ومكة، وسيسكو القابضة، والتطويرية الغذائية، والكابلات السعودية، بنسب تراوح بين 2 و3%. في المقابل، تصدّر سهم إم آي إس، الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 172.30 ريالاً، وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 38.38 ريالاً. وسجل سهم المسار الشامل أعلى مستوى له منذ الإدراج في السوق مرتفعا 5% عند 27.48 ريالا.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 5.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 41508 نقاط، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 50896 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4605 نقاط. كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17281 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

الأردن

أغلقت البورصة الأردنية ‌تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء في أسهم قيادية مثل شركة الكهرباء الأردنية وسط تحسن في ⁠قيمة التداول قبيل عطلة عيد الميلاد. وأغلق المؤشر العام للأسهم أمس مرتفعاً ⁠0.58% إلى 3565.81 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.5 ملايين دينار. وارتفع سهم شركة البوتاس العربية 0.13% وسهم مصفاة البترول 1.73%، وسهم شركة الكهرباء الأردنية 6.52%، فيما تراجع سهم البنك العربي ‍0.58%.