التكنولوجيا تتلاعب بالأسواق الأوروبية.. وسهم "جيه دي سبورتس يهوي 14%

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في أوروبا الخميس وجاءت معنويات السوق فاترة وسط تعزيز التوتر الجيوسياسي للطلب على الملاذات الآمنة، في حين كانت أسهم شركات الرقائق هي العامل الأكثر تأثيرا بعد توقعات مخيبة للآمال من شركة إنفيديا الرائدة في القطاع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.57 بالمئة خلال التداولات ويتجه للتراجع للجلسة الخامسة على التوالي وسط حالة من الغموض حول الصراع المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا والتأثيرات المحتملة لفوز دونالد ترامب في الداخل الأمريكي.

كما تراجعت مؤشرات داكس الألماني 0.47% وفايننشال تايمز البريطاني 0.16% وكاك الفرنسي 0.82% وفوتسي الإيطالي 1.02%-.

وتراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق إيه.إس.إم.إل وإنفينيون وإيه.إس.إم إنترناشونال بعد أن توقعت شركة إنفيديا الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية أبطأ نمو للإيرادات في سبعة أرباع.

وهبطت أسهم شركة التجزئة الرياضية البريطانية جيه دي سبورتس بنسبة 14% بعد أن حذرت من أن أرباحها السنوية ستأتي عند الحد الأدنى من توقعاتها بعد شهر أكتوبر الصعب وإنفاق المستهلكين الخافت.

فيما قفز سهم سويتك 14 بالمئة بعد إعلان نتائج النصف الأول من العام للشركة الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات، مما حد من خسائر قطاع التكنولوجيا.

وكانت قطاعات السلع الشخصية والمنزلية والتجزئة والسيارات هي الأكثر تضررا، وتراجعت مؤشراتها بنسب تتراوح بين 0.8 بالمئة وواحد بالمئة.

وهوى سهم سي.تي.إس إيفينتم ثمانية بالمئة بعد إعلان نتائج تسعة أشهر لمجموعة حجز التذاكر الألمانية، في حين هبط سهم جي.دي سبورتس فاشون 13 بالمئة بعد أن حذرت شركة بيع الملابس الرياضية من أن أرباحها السنوية ستأتي عند الحد الأدنى من نطاقها المتوقع.

فيما قفز سهم شركة هالما تسعة بالمئة بعد أن كشفت شركة تصنيع أجهزة الصحة والسلامة عن نتائجها نصف السنوية.