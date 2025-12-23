الأسهم العالمية تحاول البقاء في «المنطقة الخضراء» آخر أيام 2025

نجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في البقاء داخل «المنطقة الخضراء» في آخر أيام العام الجاري، بعد أن شهدت انخفاضاً عند بدء التداولات. وجاء التحسن بفضل بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع، حيث قال مكتب التحليل الاقتصادي ⁠التابع لوزارة التجارة، في تقدير أولي، إن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر ​اقتصاد في العالم ارتفع بمعدل ​سنوي 4.​3% في الربع الثالث، ‌مقابل ارتفاعه ‌بنسبة 3.⁠3% التي توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.35%، وتقدم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.30%، وزاد مؤشر «​داو ​جونز» الصناعي بنسبة 0.20%.

وشهدت ⁠الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً بعد ‌أن حد تراجع أسهم شركات الطاقة والسلع الفاخرة من مكاسب قطاع الرعاية الصحية الذي تلقى دعماً من موافقة الولايات المتحدة على حبوب ⁠لإنقاص الوزن من إنتاج شركة «نوفو نورديسك».

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.34%، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.24%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.23%، فيما تراجع مؤشر «كاك الفرنسي بنسبة 0.21%.

وقفز سهم ​«نوفو نورديسك» ​5.8% بعد أن وافقت إدارة الأغذية والعقاقير ‌الأمريكية على منتجها من حبوب إنقاص الوزن، ما يمنح شركة صناعة الأدوية ميزة تنافسية كبيرة في السوق. وارتفع ​قطاع ​الرعاية الصحية 0.8% متفوقاً على باقي القطاعات.

وسجلت بعض أسهم شركات السلع ‍الفاخرة مثل «ريتشمونت» انخفاضاً في حين تراجع مؤشر الطاقة 0.1% بعد أن سجل مكاسب لأربع جلسات متتالية. ومع قلة البيانات المرتقب صدورها ‍هذا الأسبوع، سينصب تركيز المستثمرين على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث والتي من المتوقع أن تظهر استمرار النمو القوي للاقتصاد الأمريكي.

وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية مع ⁠تراجع عوائد السندات المحلية من مستويات قياسية مرتفعة ما عزز من ‌معنويات السوق، في حين حدت المخاوف المستمرة بشأن تقييمات أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من مكاسب «مؤشر نيكاي» الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.02%. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5%.

وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها على مدار يومين إلى ​أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم لدى «نومورا» للأوراق المالية: تراجع ​العوائد يدعم سوق الأسهم بشكل عام. وأضافت: لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم ‌الذكاء الاصطناعي، وهو ما ‌يضغط على المؤشر ⁠«نيكاي».