سوق دبي يحلق لأعلى مستوى منذ مطلع أغسطس 2025

عززت أسهم الإمارات مكاسبها، وواصل مؤشر سوق دبي المالي تألقه محلقاً عند أعلى مستوى منذ جلسة 5 أغسطس 2025، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.06% أو ما يعادل 3.94 نقاط، مسجلاً 6161.84 نقطة، رابحاً ما يناهز مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.010 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.011 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.4% عند 1.70 درهم، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ238.9 مليون درهم مستقراً عند 2.59 درهم، تلاه «إعمار العقارية» صاعداً 0.35% بسيولة 111.47 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 104.9 ملايين درهم مرتفعاً 0.52% ليقفل عند 29.1 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم تعليم القابضة 2.37%، وأمانات القابضة 1.63%، والوطنية للتأمينات العامة 1.55%، فيما انخفضت أسهم طلبات 3.05%، ومصرف السلام السودان 2.12%، والإثمار القابضة 1.9%، وسبينيس 1.3%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 94.93 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 255.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 160.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% عند 10057.81 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 366.24 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 95.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 93.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي لبناء السفن 7.4%، والخليج اﻻستثمارية 5.5%، وألفا ظبي القابضة 5.4%، وبنك أم القيوين الوطني 3.1%، في المقابل، انخفضت أسهم بنك الفجيرة الوطني 10%، وحياة للتأمين 4.76%، وأيبيكس للاستثمار 2.63%، وجلفار 2.38%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.166 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولا إلى 4.175 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.164 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.011 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و731 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 586.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 31.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.41%، والكويتي 0.36%، والقطري 0.21%، ومسقط 0.06%، وبورصة البحرين 0.19%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.77%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.41% ليغلق عند 10596 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.4 مليارات ريال.

وتصدر سهما المسار الشامل، والكابلات السعودية، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم مصرف الإنماء، وبي إس إف، وكابلات الرياض، وجبل عمر، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وكهرباء السعودية، بنسب تراوح بين 1 و3%.

في المقابل، سجل سهم إعمار، أدنى مستوى له منذ الإدراج في السوق، عند 10.32 ريالات، وتراجعت أسهم اتحاد الخليج الأهلية، ودراية، والأبحاث والإعلام، وأبومعطي، وتسهيل، وطيران ناس، بنسب تراوح بين 1 و2%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 5.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4614 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

الأردن

واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وأغلق ⁠المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.41% إلى 3545.12 ⁠نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.1 ملايين دينار، مقارنة مع 7.5 ملايين دينار في الجلسة ‌السابقة.

وارتفع سهم ‌البنك ⁠الإسلامي الأردني 0.44 بالمئة إلى 4.53 دنانير وسهم مناجم الفوسفات 0.08 بالمئة إلى 23.72 ديناراً ‍وسهم البنك العربي 0.14 بالمئة إلى 6.95 دنانير، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.‍17 بالمئة إلى 5.78 دنانير.