التكنولوجيا تقود مكاسب «وول ستريت» في الأشواط الأخيرة لـ«رالي 2025»

ارتفعت الأسهم الأمريكية مستهلة ⁠أسبوعاً قصيراً، بسبب عطلة، على ⁠نحو إيجابي، وذلك بفضل مواصلة أسهم التكنولوجيا ​انتعاشها بعد ​عمليات بيع الأسبوع ​الماضي، بينما ‌يترقب المستثمرون ‌بيانات ⁠اقتصادية مهمة هذا الأسبوع. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.67 %، وارتفع مؤشر «​داو جونز» الصناعي بنسبة 0.64 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.62 %.

واستقرت أسهم أوروبا مدفوعة بمكاسب في مؤشر قطاع التكنولوجيا والأسهم المرتبطة ‌بالسلع الأساسية مع بدء المستثمرين لأسبوع تداول قصير بسبب العطلات بوتيرة متحفظة عقب الإغلاق القياسي في الجلسة السابقة.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.03 %، بينما تراجع مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.09 %، ونزل مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.32 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.37 %. وتراجعت ‌معظم القطاعات بعد ‌المكاسب القوية ⁠التي حققتها يوم الجمعة، ومع ذلك ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6 % بعد أن اختتم الأسبوع السابق منخفضاً 0.9 %.

وارتفعت ​القطاعات المرتبطة ​بالسلع الأساسية، حيث ارتفعت أسهم شركات التعدين 1.2 % بعد أن تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4400 دولار ‍للمرة الأولى، وسجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً مرتفعاً، وزادت أسهم شركات النفط 0.3 % بعد ارتفاع أسعار النفط.

ويترقب المستثمرون قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ضمن المؤشرات الاقتصادية المتوقع ‍صدورها قبل دخول الأسواق في عطلة لاحقاً هذا الأسبوع. وبالنسبة للأسهم الفردية، قفز سهم «أبيفاكس» 10 % بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تجدد الأحاديث بشأن محاولة شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إيلاي ليلي الاستحواذ على الشركة.

وفي طوكيو، قفز مؤشر «⁠نيكاي» الياباني لليوم الثاني على التوالي مدعوماً بضعف الين وتجدد الحماس بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي، وارتفع «نيكاي» 1.81 %، وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8 %.

وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي مستثمر ياباني ​رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.1 %.

وقال ماكي ساوادا، ​خبير استراتيجيات الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «شهد ‌الأسبوع الماضي ‌مكاسب ⁠في الأسهم الأمريكية مدفوعة بالأنباء الإيجابية المتعلقة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. كان هذا الزخم واضحاً أيضاً في سوق الأسهم ​اليابانية».

ورفع ​بنك اليابان يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود. وكان ‍أكبر الرابحين على مؤشر «نيكاي» سهم شركة «ريسوناك» القابضة الذي صعد 7.8 %، يليه سهم «ميتسوي كينزوكو» الذي قفز بنسبة 7.7 %.