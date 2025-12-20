دبي والبحرين تغردان خارج سرب التراجعات العربية في أسبوع

خيّم اللون الأحمر على أداء غالبية الأسواق العربية خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر الجاري، في مشهد يعكس حالة من الحذر والترقب سيطرت على قرارات المستثمرين قبل ختام العام، وسط ضغوط بيعية.

وتراجع شهية المخاطرة في عدد من البورصات الرئيسة، رغم تسجيل تحسّن نسبي في السيولة بعدد من الأسواق، مقارنة بالأسبوع السابق.

وبينما تفاوتت وتيرة الخسائر من سوق إلى أخرى، اتجهت المؤشرات الخليجية والمصرية في مجملها نحو التراجع، متأثرة بتباين أداء القطاعات والأسهم القيادية، في حين نجحت بورصة البحرين في كسر هذا الاتجاه وتسجيل مكاسب محدودة، لتبرز مفارقات واضحة في الأداء الأسبوعي للأسواق العربية.

دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28% في أسبوع إلى مستوى 6114.32 نقطة، بتداولات تجاوزت حاجز 3.5 مليارات درهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً هي المال كابيتال ريت 5.61% وأليك القابضة 5.52% وسالك 4.69% وجي اف اتش 4.09%.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً الخليج للملاحة بنسبة 15.67% والأغذية المتحدة 9.64% ومزايا 9.36% ومخازن 6.78%.

أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أبوظبي 0.22% في أسبوع، وأغلق عند مستوى 9.967.21 نقطة.

وكانت الأكثر ارتفاعاً هيلي القابضة 8.60% وحياه للتأمين 7.91% وجي اف اتش المالية 5.53% وإي إس جي 3.62%.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً عنان للاستثمار القابضة 34.04% وألفا ظبي القابضة 12.11% والوثبة للتأمين 10% وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.87%.

السوق السعودية

ومع تراجعات قطاعية عامة، سجلت السوق السعودية خسائر أسبوعية، رغم تحسن السيولة مقارنة بالأسبوع السابق.

تراجع المؤشر العام (تاسي) بنحو 2.5%، أو 265.71 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 10,450.27 نقطة، مقارنة مع 10,715.98 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وانخفضت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنحو 141.65 مليار ريال، ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» 8.766 تريليونات ريال، وذلك مقارنة مع 8.908 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيم التداولات خلال الأسبوع لتسجل 18.68 مليار ريال، مقارنة مع 16.58 مليار ريال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 4.51% إلى 809.03 آلاف سهم، مقارنة مع 774.11 ألف سهم الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم الرمز قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، متراجعاً بنسبة 14.29%، تلاه سهم نماء للكيماويات والذي انخفض 12.85%.. بينما تصدر سهم الغاز قائمة الأكثر ربحاً بنمو 8.4% تلاه سهم الحفر العربية الذي صعد بنسبة 6.53%.

السوق الكويتية

خيّم اللون الأحمر على المؤشرات الكويتية أيضاً هذا الأسبوع، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.70% إلى النقطة 9536.45. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.51% إلى 8921 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.22% إلى مستوى 8593.22 نقطة، كما تراجع أيضاً مؤشر السوق الرئيسي 0.62% إلى 8216.94 نقطة.

سجلت القيمة السوقية 53.29 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً نسبته 1.26% مقارنة مع الأسبوع الماضي عندما بلغت 53.97 مليار دينار.

وتراجعت قيم التداولات بنحو 11% إلى 468.20 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداولات 26% إلى 1.62 مليار سهم، وانخفض عدد الصفقات بأكثر من 15%إلى 103.18 آلاف صفقة.

وتصدر سهم تمدين قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 21.54% تلاه سهم أرجان الذي انخفض بنسبة 9.68% وأصول 9.47%.

بينما تصدر سهم ديجتس قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 16.52% تلاه سهم المعدات الذي ارتفع 13.08%.

السوق القطرية

وفي خلال الأسبوع الماضي تداول قصير بسبب عطلة الخميس احتفالاً باليوم الوطني للدولة، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.28% مغلقاً عند مستوى 10654.65 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 637.59 مليار ريال، مقارنة مع 651.7 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، وبما يشكل تراجعاً نسبته 2.17%.

وتصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة أعلى الخسائر، متراجعاً بنسبة 5%، تلاه سهم المتحدة للتنمية 4.41%، ثم فودافون قطر بـ4.23%.

بينما تصدر سهم ودام الغذائية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 12.81%، تلاه سهم البنك التجاري الذي صعد بنسبة 2.74%، ثم سهم شركة استثمار القابضة 1.89%.

بورصة مسقط

واقتفى المؤشر العام لبورصة عمان، مسقط 30، خسائر الأسواق الخليجية، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 5941، مقارنة مع 5949 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل انخفاضاً نسبته 0.14%، وسط تباين أداء القطاعات المختلفة.

وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 7.61%، كما ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 5.70%، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 23.12%.

وتصدر سهم الخدمات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.79% تلاه سهم كلية مجان 11.11%. بينما تصدر سهم زجاج مجان قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 81.82% تلاه سهم ريسوت للإسمنت الذي ارتفع بنسبة 7.53%.

البحرين

وخالفت بورصة البحرين اتجاه معظم أسواق الخليج، لينهي مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 2,072.03 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 0.66%.

وأظهر مؤشر البحرين الإسلامي أداءً أكثر قوة، مرتفعاً بنسبة 1.90% ليستقر عند 1,028.40 نقطة.

على صعيد حركة الأسهم، تفوّقت الشركات الرابحة بشكل طفيف، إذ ارتفعت أسهم 7 شركات مقابل تراجع 6 شركات.

أما من حيث السيولة، فقد بلغ حجم التداول نحو 18.86 مليون سهم، بقيمة تداولات إجمالية تجاوزت 5.36 ملايين دينار بحريني.

وتصدر سهم جي إف إتش قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 4.87% تلاه سهم البحرين للتسهيلات المالية الذي ارتفع 1.3% ثم سهم الخليج المتحد القابضة الذي صعد 0.9%.

وتصدر سهم بيتك قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 2.64% تلاه سهم زين البحرين متراجعاً بنسبة 1.61% وسهم عقارات السيف بنسبة 0.84%.

البورصة المصرية

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 40,926.86 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 2.63%.

بينما تراجع مؤشر EGX 70 EWI بنسبة 0.56% ليغلق عند 12,868.48 نقطة، في حين سجّل مؤشر EGX 100 EWI انخفاضًا قدره 0.67% مغلقاً عند 17,030.36 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,923.0 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، مما يمثل انخفاضا بنحو 1.31% خلال الفترة.

وسجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 413.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 16,548 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 726 ألف عملية.

وذلك مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 345.9 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 16,613 مليون ورقة مالية، منفذة على 727 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.