استقرار أسهم أوروبا وسط مكاسب لقطاع البنوك عوضت خسائر التكنولوجيا

رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم ⁠الجمعة، إذ أدت مكاسب أسهم قطاع البنوك ذات ‌الوزن الثقيل إلى الحد من أثر خسائر أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الاستهلاكي، لكن أسهم أوروبا تتجه إلى تسجيل مكاسب قوية في ختام الأسبوع الذي كان حافلاً بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.

وخلال التعاملات انخفض المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 584.96 نقطة، بعد يوم من تسجيل أفضل أداء يومي في أكثر من 3 أسابيع.

وسجلت ⁠الأسواق الرئيسية في أوروبا خسائر، إذ انخفض كل من مؤشر داكس الألماني ومؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.1% لكل منهما.

وتراجعت معظم القطاعات الرئيسية، مع تسجيل قطاع السلع الشخصية والمنزلية أسوأ أداء.

وانخفض سهما شركتي أديداس وبوما الألمانيتين للملابس الرياضية 0.7% و2.2% على الترتيب، بعد أن أعلنت نظيرتهما الأمريكية ‌نايكي عن انخفاض في ‌هوامش الربح ⁠الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

وفي جانب المكاسب، ارتفعت أسهم قطاع البنوك 0.2% وكانت من بين أكبر الرابحين في المؤشر القياسي.

وتحسنت الثقة في السوق في أعقاب صدور بيانات، أمس الخميس، أظهرت تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بتخفيضات لأسعار الفائدة ‍من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عام 2026.

ومع ذلك، حذر محللون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن البيانات من المحتمل أن تكون مشوهة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، ويجب ‍تفسيرها بحذر.

وفي الوقت نفسه، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الاقتراض لتقديم 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا من أجل تمويل دفاعها أمام روسيا للعامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، ما أدى إلى ‍ارتفاع عائدات السندات الألمانية.

الذكاء الاصطناعي

وأنهى مؤشر ⁠نيكاي الياباني التعاملات مرتفعاً 1% بقيادة الأسهم المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي مع ارتفاع نظيراتها في الولايات المتحدة خلال الليلة السابقة بدعم من توقعات استثنائية لشركة ميكرون لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وصعد المؤشر نيكاي 1% إلى 49507.21 نقاط، وارتفع مؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.8% إلى 3383.66 نقطة.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ⁠إلى أعلى مستوياته في 26 عاماً بعد أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 3 عقود ولوح بالمزيد من تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، سرعان ما عكس الين ارتفاعه الأولي التلقائي وانخفض نحو 0.7% إلى 156.71 ‌للدولار خلال التعاملات، بعد وقت قصير من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع، رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.75 % من 0.5 % في أول زيادة منذ يناير 2025.

وقال ديفيد تشاو، خبير الأسواق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة إنفيسكو «أكبر ما استخلصته حتى الآن هو أن بنك اليابان قد ابتعد بشكل كبير عن ‍الموقف الحذر الذي انتهجه سابقا».

وفي المؤتمر الصحفي، أبقى أويدا على لهجته المألوفة المتأنية والحذرة، وقال «كل ما يمكنني قوله هو إن قرار السياسة النقدية المستقبلي سيعتمد على المعلومات التي ستتوفر في ‍ذلك الوقت».