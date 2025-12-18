بيانات التضخم الأمريكية تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا في المنطقة الخضراء



ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، عقب صدور بيانات التضخم التي تباطأت على خلاف التوقعات، ما عزز توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.65% أو 309 نقاط إلى 48199 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.9% إلى 6781 نقطة، وارتفع «ناسداك» 1.3% إلى 22990 نقطة.

وصعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 15.72% إلى 259.21 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أعمال تفوق التوقعات، حيث أسهمت النتائج في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 173.7 دولاراً، و«برودكوم» بنسبة 1.53% إلى 331.25 دولاراً.

وأظهرت بيانات تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر، على خلاف التوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة معدلة موسمياً بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، مقارنة بالتوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%، وبعد زيادة قدرها 3% سُجلت خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بعد التعديل الموسمي خلال الشهرين الممتدين من سبتمبر إلى نوفمبر، كما زاد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بالنسبة نفسها، ليصل معدله السنوي إلى 2.6%.

ومن سبتمبر إلى نوفمبر، ارتفع مؤشر السكن 0.2%، وصعد مؤشر الطاقة 1.1% خلال الفترة ذاتها، وزاد مؤشر الغذاء 0.1%.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على عكس المتوقع خلال نوفمبر.

وهبط العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3.8 نقاط أساس إلى 3.447%، في حين تراجع العائد على السندات العشرية بمقدار 3.9 نقاط أساس إلى 4.112%، أما عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً فانخفض بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.798%.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، عقب تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.95% إلى 585.35 نقطة، بدعم من القطاع المصرفي الذي ارتفع 1%.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني 1% إلى 24199 نقطة، وارتفع «كاك» الفرنسي 0.8% إلى 8150 نقطة، وصعد «فوتسي» البريطاني 0.65% إلى 9837 نقطة.

وخفض بنك إنجلترا الفائدة كما كان متوقعاً في اجتماع الخميس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%، في أول تقليص لتكاليف الاقتراض في 4 أشهر، في حين ثبت المركزي الأوروبي الفائدة عند مستوى 2% كما كان متوقعاً، قائلاً إنه من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4% هذا العام، بدلاً من التقدير السابق البالغ 1.2%.