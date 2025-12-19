تباين أداء مؤشرات الإمارات.. و«أليك» لأعلى مستوى

أقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة، أمس، على انخفاض بنسبة 0.47% عند 6081 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 403 ملايين درهم.

وصعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.7% عند 9.55 دراهم، فيما ارتفع سهم العربية للطيران، بنسبة 0.8% عند 4.78 دراهم، وسجل سهم العربية للطيران أعلى إغلاق له خلال جلسة، أمس، وذلك منذ إدراجه في سوق دبي المالي.

وقفز سهم دبي للمرطبات بنسبة 14.8%، كما ارتفع سهم دبي الوطنية للتأمين 4.6% وسهم تيكوم 2.45%، كما ارتفع سهم بنك المشرق بنسبة 1.24%.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أليك القابضة، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 2% عند 1.52 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

وبتداولات تجاوزت 89 مليون سهم، فيما صعد سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.7% عند 0.860 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

وأغلق سهم إعمار العقارية على انخفاض بنسبة 0.7% أو بـ0.10 درهم عند 14.10 درهماً، وانخفض سهم طلبات بنسبة 3.5% عند 0.949 درهم.

فيما تراجع سهم طلبات 3.45% وتكافل الإمارات 2.90% والفردوس القابضة 2.13%.

وواصل سهم الخليج للملاحة سلسلة تراجعاته وانخفض أمس بنسبة 9.6%، وتم خلال الجلسة، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة في سوق دبي المالي على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة إجمالية 18.4 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 9.2 ملايين سهم من أسهم الخليج للملاحة القابضة ما نسبته 0.6% من أسهم الشركة، بقيمة درهمين للسهم.

أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تداولات جلسة أمس، بنحو 0.47% أو بـ 48 نقطة عند 10001 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 827 مليون درهم.

وأقفل سهم بنك أبوظبي التجاري على ارتفاع بنسبة 2.6% عند 14.74 درهماً، كما ارتفع سهم الشارقة للأسمنت 9.76% وحياة للتأمين 7.14% وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.6%.

وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.7% عند 0.450 درهم،، فيما صعد سهم إن إم دي سي إنرجي بنسبة 1.3% عند 2.43 درهم.

كما صعد سهم أسمنت الخليج بالنسبة القصوى عند 1.15 درهم، فيما ارتفع سهم بروج بي إل سي بنسبة 1.2% عند 2.56 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أدنوك للغاز، حيث ارتفع بنسبة 0.6% عند 3.48 دراهم، مع تداولات تجاوزت 41 مليون سهم.

وتراجعت أسهم عنان للاستثمار 9.92% وتكافل 9.8% والبنك العربي المتحدة 7.03% وانفيكتوس 5.2%.

البورصات العربية

وتباين أداء البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشر تاسي في السعودية بنسبة 0.35% ومؤشر الكويت بنسبة 0.06% ومسقط 0.10% والبحرين 0.68%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.67% ومصر بنسبة 1.39%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.35% ليغلق عند 10450 نقطة (+36 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها ربع السنوية الدورية لمؤشراتها.

وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 23.65 ريالاً، و95.85 ريالاً على التوالي.

وارتفع سهم معادن بنسبة 4%، عند 60.25 ريالاً، عقب الإعلان عن تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروع الفوسفات الرابع.

وأنهت أسهم بي إس إف، واتحاد اتصالات، وسابك، ودار الأركان، وسابك للمغذيات، والغاز، والأول، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.