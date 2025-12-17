«وول ستريت» تمحو مكاسبها.. وتباين الأسهم الأوروبية



تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض، الأربعاء، مع تقييم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم.

وخلال التعاملات محا مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسبه المبكرة، ليتراجع 0.30% أو 115 نقطة إلى 47998 نقطة بعدما أضاف أكثر من 250 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 0.80% أو 53 نقطة إلى 6746 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» 1.19% أو 289 نقطة إلى 22821 نقطة.

وتراجعت أسهم العظماء السبعة، مع تجنب المستثمرين قطاع التكنولوجيا، في ظل تجدد مخاوف التقييمات وارتفاع مستويات الديون لدى «أوراكل».

وانخفض سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن»، الذي يتتبع أداء هذه الشركات المعروفة باسم «العظماء السبعة»، 1.5% إلى 65.75 دولاراً مدفوعاً بتراجع سهم «إنفيديا» 4% إلى 170.7 دولاراً، و«ألفابت» بنحو 2.25% إلى 299.47 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.35% إلى 478.78 دولاراً، و«أبل» بمعدل 0.65% إلى 272.92 دولاراً، وذلك على الرغم من استقرار سهم «مايكروسوفت» عند 476.15 دولاراً، وارتفاع سهم «أمازون» 0.32% إلى 223.8 دولاراً، و«ميتا» 0.35% إلى 659.03 دولاراً.

وتجددت المخاوف بعدما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن «بلو آول كابيتال» أوقفت محادثاتها مع «أوراكل» بشأن تمويل مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار في ميشيغان.

وعلى الرغم من نفي «أوراكل» هذا التقرير، فإنه جدد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات ديون الشركة وإنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المستثمرون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، غداً الخميس، التي قد توفر صورة أوضح عن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

تباين أوروبي

وتباينت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وترقب اجتماع بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي غداً الخميس.

واستقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 579.79 نقطة، مع تباين أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.5% إلى 23960 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 8086 نقطة، في حين ارتفع فاينانشال تايمز البريطاني 0.92% إلى 9774 نقطة.

وأظهرت بيانات «يوروستات» استقرار معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.1% في نوفمبر، بينما كشفت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة تباطأ إلى 3.2% الشهر الماضي من 3.6% في أكتوبر.

ويترقب المستثمرون اجتماع بنك إنجلترا، الخميس، مع توقعات على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة، قبل صدور قرار المركزي الأوروبي بشأن تكاليف الاقتراض في اليوم ذاته.