المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مدفوعاً بصعود أسهم ناسداك

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء بعد تسجله أدنى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، حيث اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر المكاسب التي حققها المؤشر ناسداك ببورصة نيويورك أمس الثلاثاء.

وزاد نيكاي بنسبة 0.3 بالمئة ليسجل 49505.41، بعد انخفاضه لفترة وجيزة بنسبة 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة مسجلا 3372.24 نقطة.

وربح سهم شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.59 بالمئة، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة ليونيكلو بنسبة 0.87 بالمئة، بينما قفز سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات بنسبة 2.68 بالمئة.

وقدمت السوق الأمريكية إشارات متباينة أمس الثلاثاء، حيث أغلق المؤشر ناسداك على ارتفاع، بينما ختم المؤشران ستاندرد اند بورز وداو جونز الصناعي التداول منخفضين جراء خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية والطاقة.