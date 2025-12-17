سوق دبي فوق 6110 نقاط مجدداً بمكاسب 4.5 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي تحليقه فوق 6110 نقاط مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.34 % أو ما يعادل 20.7 نقطة، مسجلاً 6110.07 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 23 أكتوبر 2025، رابحاً مكاسب ناهزت 4.5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 997.55 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 1.002 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 7.97 %، وصعدت أسهم الإثمار القابضة 4.63 %، وبنك السلام- البحرين 1.86 %، وجي إف إتش المالية 1.83 %، وديوا 1.45 %، فيما انخفضت أسهم الخليج للملاحة 9.9 %، ودبي للمرطبات 9.84 %، والمزايا القابضة 9.36 %، ومصرف السلام السودان 2.8 %. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ291.9 مليون درهم، مرتفعاً 1.41 %، ليغلق عند 14.4 درهماً، تلاه «سالك» بسيولة 44 مليون درهم صاعداً 1.29 % مغلقاً عند 6.28 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً أكثر من 43.5 مليون درهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة إجمالية 24.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.42 درهم للسهم الواحد. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 87.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 341.45 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 254.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9979.97 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.08 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 93.3 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 89.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 76.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة على أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 67.75 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 3.48 دراهم للسهم الواحد.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم هيلي القابضة 10.86 %، وجي إف إتش المالية 9.13 %، وحياة للتأمين 3.6 %، وإن إم دي سي 3.46 %. في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 9.97 %، وبنك أم القيوين الوطني 4.04 %، والخليج للمشاريع الطبية 3.5 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.34 %.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 859.13 مليون درهم في سوق أبوظبي، و633.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.65 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 32.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 1.3 %، والكويتي 0.71 %، والقطري 0.29 %، ومسقط 0.96 %، فيما أغلق مؤشر بورصة البحرين مستقراً، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بـ0.72 %.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.3 % ليغلق عند 10453 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال.

وتصدّر سهم تشب الشركات المتراجعة بـ5 %، وانخفضت أسهم معادن، والأهلي السعودي، وأكوا باور، وسابك للمغذيات، وسابك، ومسار، واتحاد اتصالات، وعلم، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والمراعي، والتصنيع الوطنية، وجبل عمر، وسيرا، وبترو رابغ، بنسب تراوح بين 1 و5 %.

في المقابل، ارتفع سهم دار الأركان، بنسبة 3 %، وصعدت أسهم الحفر العربية، ولوبريف، والغاز والتصنيع، بنسبة 1 %.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 21.488 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959.766 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 0.72 % ليغلق عند مستوى 42002 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» نحو 0.76 % ليغلق عند مستوى 51431 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.73 % ليغلق عند مستوى 19087 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.29 % ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.11 % ليغلق عند مستوى 17216 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية، بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.41 % إلى 3445.21 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.12 ملايين دينار، مقارنة مع 7.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.08 % إلى 3.44 دنانير وسهم مصفاة البترول 0.69 بالمئة إلى 23.36 ديناراً وسهم مصفاة البترول 0.87 % إلى 5.8 دنانير، فيما تراجع سهم البوتاس العربية 0.68 % إلى 37.99 ديناراً.