الدولار قرب أدنى مستوى منذ 17 أكتوبر

تراجع الدولار، أمس، قرب أدنى مستوى له في شهرين، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر، الذي تأخر صدوره.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، مسجلاً 98.261، ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 أكتوبر.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقارير التوظيف المجمعة، التي طال انتظارها لشهري أكتوبر، ونوفمبر في وقت لاحق، بعد التأخير في جمع البيانات خلال أطول فترة إغلاق للحكومة الأمريكية في التاريخ.

وقال بول ماكيل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في إتش.إس.بي.سي، في تقرير بحثي: «إن بيانات الوظائف، ستساعد في توضيح كيف كانت ظروف التوظيف في الولايات المتحدة خلال إغلاق الحكومة الاتحادية».

ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 %، إلى 155.07 يناً، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة. واستقر اليورو عند 1.17535 دولار، في الوقت الذي أحرزت فيه محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا تقدماً، حيث عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية، على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3376 دولار.

وجاء انتعاش الدولار وتراجع الذهب اللاحق، في ظل ترقب المتداولين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة خلال الأيام المقبلة. وقد يؤثر صدور التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة، على توقعات أسعار الفائدة، بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية، الأربعاء الماضي.

وبينما خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أظهرت توقعات المسؤولين تبايناً كبيراً في الآراء حول المزيد من خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.