بيانات الوظائف تضغط على «وول ستريت».. وتراجع الأسهم الأوروبية



انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الثلاثاء، بعد أن أشارت بيانات بشكل عام إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ما يمهد الطريق لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل.

وخلال التعاملات هبط المؤشر داو جونز الصناعي 36.4 نقطة، أو 0.08 %، إلى 48380.17 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.4 %، أو 0.24 %، إلى 6800.12 نقطة ونزل مؤشر ناسداك المجمع 75.6 نقطة، أو 0.33 %، إلى 22981.819 نقطة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أعلى من المتوقعة خلال نوفمبر، بعد انخفاض قدره 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، في حين كان متوقعاً إضافة 51 ألف وظيفة.

وأظهر التقرير، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، بعدما سجل 4.4% في سبتمبر.

وارتفع التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في نوفمبر، بينما انخفض التوظيف في الحكومة الفيدرالية بنحو 6 آلاف وظيفة، بعد تسريح 162 ألفاً في أكتوبر.

وتم تعديل التغير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس بالخفض بمقدار 22 ألف وظيفة ليخسر الاقتصاد 26 ألف وظيفة، كما تم تعديل التغير لشهر سبتمبر بالخفض بمقدار 11 ألف وظيفة ليضيف الاقتصاد 108 آلاف وظيفة.

من جانبها أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن مبيعات التجزئة لم تشهد أي تغيير يذكر خلال أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على تباطؤ محرك نمو الاقتصاد الأمريكي.

واستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير خلال أكتوبر على أساس شهري لتسجل 732.6 مليار دولار، لكنها تعد مرتفعة بحوالي 3.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع المبيعات على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 732.4 مليار دولار.

تراجع أوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية صدرت اليوم، ومتابعة مفاوضات السلام الجارية بوساطة أمريكية، للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45% إلى 579.8 نقطة، مع تراجع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

كما هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.65% إلى 24076 نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 8106 نقاط، وتراجع «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.7% إلى 9684 نقطة.

وانخفضت أسهم الدفاع الأوروبية مع متابعة تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث تراجع سهم «راينميتال» الألمانية بنسبة 4.55%، و«ساب» السويدية بنسبة 4.8%.

وأظهر مسح صادر عن «إس آند بي جلوبال»، أن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو انخفض إلى 51.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، من 52.8 نقطة في نوفمبر.