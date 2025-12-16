ثبات نسبي لمؤشرات الأسواق المحلية.. والسيولة 1.4 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 834.7 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و559 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 386.2 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 29.6 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع ثبات نسبي لمؤشرات الأسواق المحلية في انتظار محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة. وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.15 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.153 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و997.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 169.3 مليون درهم مستقراً عند 14.2 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بـ98.7 مليون درهم مرتفعاً 1.38% ليغلق عند 9.54 دراهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ38.5 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6089.38 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.13%.

وقفز سهم «دبي الوطنية للتأمين» بالحد الأقصى عند 3.22 دراهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم مصرف عجمان 3.05%، وتكافل الإمارات 2.44%، والاتحاد العقارية 2.05%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 9.85%، والخليج للملاحة 9.7%، والوطنية الدولية القابضة 4.07%، والإثمار القابضة 2.26%. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 37.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 252.45 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 215 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9987.81 نقطة، متراجعاً 0.01%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 111.96 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 88.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 86.14 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي بقيمة 4.6 ملايين درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 3.97 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.16 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.99% بالحد الأقصى، وبريسايت 2.96%، وبنك أم القيوين الوطني 2.4%، وأسمنت الخليج 1.98%، في المقابل، تراجعت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 10%، ودار التأمين 9.88%، وإي سفن- أذونات 9.2%، ودانة غاز 5.3%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.01%، ومسقط 0.50%، والبحرين 0.08%، فيما تراجعت بورصة الكويت 0.68%، وقطر 0.89%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.57%.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بحوالي نقطة واحدة ليغلق عند 10590 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.1 مليارات ريال. وتصدر سهم صدق الشركات المرتفعة بنسبة 7%، وصعدت أسهم دار الأركان، وجرير، وبنك البلاد، ومسار، وجبل عمر، وسيرا، وسبكيم العالمية، وعلم، والمراعي، بنسب تراوح بين 1 و3%. في المقابل، تصدر سهم نماء للكيمياويات الشركات المتراجعة بنسبة 5%، وانخفضت أسهم سليمان الحبيب، وسابك، والرياض، وسابك للمغذيات، والعربي، وبوبا العربية، واستثمار، بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 12.014 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981.254 تريليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقاط، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة. وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقاط، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.3% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة.

الأردن

أنهت البورصة الأردنية تعاملات أمس دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط مضاربات وقيمة تداول جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.01% إلى 3431.01 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.4 ملايين دينار، مقارنة مع 8.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة. وارتفع سهم البوتاس العربية 0.82% إلى 38.25 ديناراً وسهم الكهرباء الأردنية 0.6% إلى 3.37 دنانير، فيما تراجع سهم مناجم الفوسفات 0.3% إلى 23.2 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.74% إلى 6.75 دنانير.



