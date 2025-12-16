مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين

استقر مؤشر الدولار أمس، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات أخرى رئيسية، قرب أدنى مستوى في شهرين تقريباً، والذي سجله الأسبوع الماضي عند 98.37.

وارتفع الين الياباني قبل أسبوع حاسم سيشهد إعلان عدد من البنوك المركزية قراراتها بشأن أسعار الفائدة، فضلاً عن ترقب بيانات أمريكية رئيسية قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في العام الجديد. وصعدت العملة اليابانية 0.5 % إلى 155.08 يناً للدولار، موسعة المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال بنك اليابان إن معظم الشركات اليابانية التي استطلع آراءها تتوقع رفع الأجور في السنة المالية 2026 بمعدل مماثل لمعدل العام الجاري تقريباً.

وبالمثل جاءت تحركات الدولار النيوزيلندي أكثر وضوحاً مقارنة بغيره من العملات، أمس ، بعد أن عارض كبير المصرفيين المركزيين في البلاد توقعات رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.36 % إلى 0.5781 دولار. ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.13 % إلى 1.3364 دولار، وهبط اليورو 0.06 % إلى 1.1733 دولار.

وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن تصدر مجموعة من البيانات التي تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي التاريخي مما سيوفر للمستثمرين مؤشرات طال انتظارها لأداء أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر،اليوم، فيما ستصدر بيانات التضخم يوم الخميس.

وخفض مجلس الاحتياطي، الذي يعاني من حالة انقسام، الفائدة الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر على المدى القريب إذ ينتظر صناع السياسة النقدية المزيد من الوضوح بشأن أداء الاقتصاد. وانخفض الدولار الأسترالي 0.17 % إلى 0.6643 دولار، فيما ارتفع اليوان في البر الرئيسي الصيني إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 7.0497 للدولار.