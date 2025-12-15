تراجع الأسهم الأمريكية وسط ترقب بيانات اقتصادية وانتعاش الأوروبية



تحولت الأسهم الأمريكية الإثنين، إلى التراجع بعد صعودها في مستهل جلسة التداول، مع ترقب بيانات سوق العمل التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.34% أو 138 نقطة إلى 48596 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.32% إلى 6855 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع 0.60% إلى 23286 نقطة.

وانخفض سهم أوراكل 2.8% إلى 184.53 دولاراً، وهبط سهم برودكوم 2% إلى 352.6 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين التي صدرت الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر غداً الثلاثاء، متضمناً قراءة أكتوبر، وذلك للبحث عن مؤشرات حول آفاق سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير الاقتصادية المهمة التي ستعطي لمحة عن حالة الاقتصاد.

وهبط العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3.8 نقاط أساس إلى 3.493% خلال التعاملات، فيما تراجع العائد على السندات العشرية 3.9 نقاط أساس إلى 4.157%، أما عائد السندات لأجل 30 عاماً فانخفض 3.5 نقاط أساس إلى 4.823%.

ويترقب المستثمرون، هذا الأسبوع، صدور تقرير الوظائف الشهري، مع توقعات بإضافة 119 ألف وظيفة في نوفمبر وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.1% إلى 4.4%.

كما يترقبون صدور بيانات حول مبيعات التجزئة، ونشاطي التصنيع والخدمات، إلى جانب نتائج مسح جامعة ميشيغان عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي.

انتعاش أوروبي

وارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند إغلاق تعاملات الإثنين، مع ترقب اجتماع صناع السياسات لدى بنكي إنجلترا والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.75% إلى 582.54 نقطة، قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 586.3 نقطة والمسجل في الثالث عشر من نوفمبر.

وزاد داكس الألماني 0.2% إلى 24229 نقطة، وارتفع كاك الفرنسي 0.7% إلى 8124 نقطة، وصعد فوتسي البريطاني بنسبة 1% إلى 9751 نقطة.

وأظهرت بيانات يوروستات، ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 0.8% على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2% في سبتمبر.