«دبي» و«الكويت» يقودان ارتفاعات المؤشرات العربية في أسبوع

قاد مؤشرا سوق دبي وبورصة الكويت ارتفاعات أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، وسط محصلة أسبوعية إيجابية لجميع المؤشرات العربية، مدفوعة بمكاسب الأسهم القيادية الرئيسة، وتحسّن في مستويات السيولة في أغلب الأسواق.

سوق دبي

وحقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 23.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1.9% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وتصدر سهم «الإثمار القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 12.77%، وارتفعت أسهم طلبات 11.1%، واكتتاب القابضة 10.65%، وأمانات القابضة 9.24%، ودبي للاستثمار 7.3%. في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للملاحة 33.99%، وتكافل الإمارات 10.4%، ودبي للمرطبات 9.78%، وسكون تكافل 9.55%، ودريك آند سكل 5.2%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.38% إلى مستوى 9988.71 نقطة، رابحاً نحو 28 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي خلال أسبوع مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» بسيولة 642.45 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» جاذباً 580.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 48.12%، والاتحاد للتامين 14.3%، ودانة غاز 13.24%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 8.4%، وألفا ظبي القابضة 8%، فيما انخفضت أسهم عنان للاستثمار القابضة 22.2%، ومجموعة أرام 9.12%، وجلفار 8.9%، وهيلي القابضة 8.7%، وإنفستكورب كابيتال 7.8%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي «تاسي» مكاسب بنحو 0.85% ليغلق عند مستوى 10715.98 نقطة، مقارنة مع 10626.15 نقطة عند ختام الأسبوع الماضي. وانخفضت القيمة السوقية بنحو 104.54 مليارات ريال لتتراجع إلى 8.908 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.12 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي، تحت ضغط من أسهم «أرامكو»، التي سجلت تراجعاً أسبوعياً بأكثر من 2.5%.

وانخفضت قيم التداولات خلال الأسبوع إلى 16.58 مليار ريال، مقارنة مع 17.62 مليار ريال الأسبوع الماضي، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 774.11 مليون سهم، مقارنة مع 848.63 مليون سهم الأسبوع الماضي.

وجاء سهم «برغرايززر» في صدارة الأكثر صعوداً بعد أن ارتفع بنسبة 13.49%، تلاه سهم «طيران ناس» بارتفاع نسبته 10.24%، والعربية 8.34%، وعزم 7.76%، وصادرات 7.45%، فيما تصدر سهم صدق قائمة الأكثر خسارة بتراجع 9.4% تلاه سهم محطة البناء الذي تراجع بنسبة 6.22%، وعناية 6.06%، وتبوك الزراعية 6%، والكيميائية 5.74%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية مكاسب، بقيادة مؤشر السوق الرئيسي 50 الذي صعد بنسبة 2.78% الأسبوع الماضي إلى 8612.54 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر السوق الأول الذي صعد بنسبة 2.4% إلى مستوى 9701.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنحو 2.27% إلى 9058.21 نقطة. وبالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي فقد ارتفع بنسبة 1.80% إلى 8268.58 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 53.97 مليار دينار، بزيادة 1.20 مليار دينار مقارنة بالأسبوع السابق. وكذلك، ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 525.68 مليون دينار، وصعدت أحجام التداولات إلى 2.19 مليار سهم، عبر 122.30 ألف صفقة.

وتصدر سهم «سنرجي» قائمة الأكثر ارتفاعاً مسجلاً نمواً بنسبة 17.31%، تلاه سهم تنظيف، الذي ارتفع بنسبة 15.97%، وامتيازات 14.64%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم خليج ت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 9.66%، تلاه سهم ديجتس الذي انخفض بنسبة 7.58%، ثم الكوت 4.80%.

قطر

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب أسبوعية، مرتفعاً بنسبة 1.78% إلى 10903.17 نقاط. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 651.7 مليار ريال، مقارنة مع 639.65 مليار ريال الأسبوع الماضي.

كما سجلت قيم التداولات نحو 1.48 مليار ريال، وأحجام التداولات 432.15 مليون سهم، عبر 96.38 ألف صفقة.

وجاء سهم شركة قطر للتأمين في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو4.88%، تلاه سهم المتحدة للتنمية مرتفعاً بنسبة 4.15%، ثم سهم قطر الوطني بـ4.07%، فيما تصدر سهم ودام الغذائية قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً بنسبة 7.62%، تلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الذي انخفض بنحو 5.83%، قطر وعمان 5.7%.

مسقط

وفي عمان، سجل مؤشر «مسقط 30» مكاسب أيضاً بنسبة 1.5%، الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 5949.33 نقطة، بزيادة 88.53 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك بدعمٍ من نمو المؤشرات القطاعية كافة، يتقدمها مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 3.57%.

وسجلت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 0.67% لتصل إلى 32.2 مليار ريال، مقابل 31.986 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وجاء سهم صناعة مواد البناء القابضة في صدارة قائمة الأكثر ربحاً هذا الأسبوع بنمو 21.21%، تلاه سهم بنك عُمان العربي الذي ارتفع بنسبة 17.33%، ثم الغاز الوطنية بنسبة 11.76%، فيما تصدر سهم ظفار للأغذية قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 5.41% تلاه سهم مجموعة ليفا 5% ثم جلفار للهندسة والمقاولات 2.99%.

البحرين

شهدت بورصة البحرين أداءً قوياً خلال الأسبوع الماضي، إذ أنهت تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ في مؤشراتها الرئيسية.

وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين إلى مستوى 2058.48 نقطة، مسجلاً زيادة بنسبة 0.68% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، أما فيما يتعلق بمؤشر البحرين الإسلامي، فقد أغلق عند مستوى 1009.18 نقاط، بارتفاع نسبته 1.19%. وبلغت أحجام التداولات خلال الفترة 32,557,189 سهماً، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7,908,221 دنانير بحرينية، وسجلت 14 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في حين انخفضت أسهم 5 شركات فقط.

وتصدر سهم الأسواق الحرة الذي ارتفع بنسبة 3.41%، تلاه زين البحرين بنسبة 3.33%، ثم الإثمار القابضة 2.86%، فيما تصدر سهم البحرين للتسهيلات قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع نسبته 2.63% تلاه سهم بييون الذي هبط بنسبة 0.21% ثم الخليج المتحد منخفضاً بنسبة 0.11%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق مؤشر EGX30 الرئيسي عند مستوى 42033.78 نقطة محققاً ارتفاعاً بنحو 1.29%، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.82% ليُنهي الفترة عند 12940.91 نقطة، كما سجّل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً قدره 3.37% مغلقاً الفترة عند 17,144.41 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,963.3 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.54 % خلال الفترة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 345.9 ملياراً في حين بلغت كمية التداول نحو 16,613 مليون ورقة منفذة على 727 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 446.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 19,356 مليون ورقة منفذة على 725 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.1 %، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 209.2 ملايين جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 183.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.