51.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب رأسمالية بقيمة 51.2 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات ناهزت 10.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.7 مليارات درهم في سوق دبي.

وأضاف سوق دبي مكاسب أسبوعية بنحو 23.2 مليار درهم مرتفعاً 1.9% في 5 جلسات.

وتصدر سهم «الإثمار القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 12.77%، وارتفعت أسهم طلبات 11.1%، واكتتاب القابضة 10.65%، وأمانات القابضة 9.24%، ودبي للاستثمار 7.3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 842.85 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 349.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 182.1 ملايين درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 200.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.39 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.2 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.38% إلى 9988.71 نقطة، رابحاً نحو 28 مليار درهم في 5 جلسات.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 48.12%، والاتحاد للتأمين 14.3%، ودانة غاز 13.24%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 8.4%، وألفا ظبي القابضة 8%. وتراجع سوق دبي هامشياً 0.04% أمس في ختام جلسات الأسبوع إلى 6097.47 نقطة، وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 0.17% إلى 9988.71 نقطة.