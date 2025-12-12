سوق دبي يخترق 6100 نقطة مجدداً بمكاسب 6.8 مليارات

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6100 نقطة مجدداً، مواصلاً صعوده للجلسة التاسعة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.39 %، أو ما يعادل 23.6 نقطة، مسجلاً 6100.06 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 30 أكتوبر 2025 (شهر ونصف تقريباً)، ليربح السوق مكاسب ناهزت 6.8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 989.6 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 996.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 11.1 %، فيما استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ 191.3 مليون درهم، مرتفعاً 0.35 %، ليغلق عند 14.2 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 87.6 مليون درهم، مرتفعاً 2.6 %، ليغلق عند 27.8 %، ثم «سالك» جاذباً أكثر من 45.4 مليون درهم، صاعداً 2.5 %، مغلقاً عند 6.22 دراهم.

وصعدت في سوق دبي المالي أسهم سبينيس 2 %، وديار للتطوير 1.9 %، ودبي الإسلامي 0.64 %، فيما انخفضت أسهم الخليج للملاحة 10 %، وتكافل الإمارات 4.4 %، واكتتاب القابضة 3.7 %، والإمارات ريم للاستثمار 3.35 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ 5 صفقات على أسهم «الخليج للملاحة»، بقيمة 28.25 مليون درهم، على 8.56 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.3 دراهم. وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 283.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 239.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي - سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.25 % إلى مستوى 10006.00 نقاط، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم. وتصدر «تو بوينت زيرو» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 94.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 89.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي»، بسيولة 76.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 14.12 % بالحد الأقصى، ودار التمويل 10.6 %، وحياة للتأمين 7.25 %، ورأس الخيمة للأسمنت 5 %. في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 9.12 %، وهيلي القابضة 8.7 %، وألف للتعليم 2.7 %، وأوراسكوم 2.7 %.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 9.8 مليارات درهم، في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.139 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أول من أمس، إلى 4.149 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.153 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و996.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 875.15 مليون درهم في سوق أبوظبي، و660.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 468.8 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 30.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، وارتفعت بورصات الكويت 0.49 %، وقطر 0.89 %، ومسقط 0.04 %، والبحرين 0.36 %، فيما انخفض المؤشر السعودي «تاسي» هامشياً 0.09 %، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر هامشياً بـ 0.05 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.09 %، ليغلق عند 10716 نقطة، وبتداولات نحو 3.4 مليارات ريال. وتصدّر سهم تبوك الزراعية تراجعات السوق بنسبة 6 %، وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 %، عند 23.90 ريالاً، وتراجعت أسهم أكوا باور، ومعادن، والبحري، ودار الأركان، ومجموعة تداول، ومجموعة صافولا، وسينومي سنترز، بنسب تراوح بين 1 و3 %. في المقابل، ارتفعت أسهم الأول، والأهلي السعودي، وبي إس إف، والعربي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما بلغ رأس المال السوقي 1.246 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.963.264 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 0.05 %، ليغلق عند مستوى 20334 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30$» محدد الأوزان»، بنحو 0.09 %، ليغلق عند مستوى 51544 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.06 %، ليغلق عند مستوى 19100 نقطة.

الأردن

واختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف، وسط استمرار المضاربات في أسهم قيادية، وأخرى صغيرة، وقيمة تداول ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.21 %، إلى 3418.78 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.3 ملايين دينار.

وانخفض سهم البنك العربي 0.15 في المئة، وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.22 في المئة، وسهم مناجم الفوسفات 0.3 في المئة، فيما ارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 0.31 في المئة.