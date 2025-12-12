«وول ستريت».. «أوراكل» تشعل مخاوف الذكاء الاصطناعي مجدداً

تباين أداء مؤشرات وول ستريت أمس، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% وإس آند بي بنسبة 0.44%، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 103 نقاط أو 0.2%.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث أعادت نتائج شركة أوراكل إشعال المخاوف بشأن أسهم شركات التكنولوجيا ذات الأداء المرتفع، حتى بعد أن أعطى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دفعةً لأسواق الأسهم الأمريكية في الجلسة السابقة.

وهوت أسهم أوراكل بنسبة 15% بعد أن أعلنت شركة الحوسبة السحابية عن إيرادات ربع سنوية مخيبة للآمال ورفعت توقعاتها للإنفاق، مما زاد من المخاوف بشأن ديون الشركة.

وأضاف التقرير مزيداً من الزخم إلى النقاش حول مدى سرعة قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. كما انخفضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى في التداولات الممتدة، بما في ذلك إنفيديا وإيه إم ديحيث تراجعت كل منهما بأكثر من 2%. وانخفضت أسهم كورويف بنسبة 7%.

وأدت هذه التحركات إلى تباطؤ الزخم الذي تحقق خلال الجلسة السابقة، والذي شهد إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على بُعد خطوات قليلة من تسجيل رقم قياسي جديد، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنقسم، عن خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، واستبعد رفعه. وخفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وأشارت إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

أوروبا

وارتفعت المؤشرات الأوروبية، بدعم من تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي جاءت أقل تشدداً من المتوقع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16% والمؤشر فايننشال تايمز في لندن 0.13% وكاك الفرنسي 0.42%.

ونزل قطاع التكنولوجيا 0.9 في المئة، مع هبوط سهم ساب الألمانية 2.5 في المئة، وذلك إثر توقعات من أوراكل الأمريكية، الأربعاء، بأن تأتي المبيعات والأرباح أقل من تقديرات المحللين، كما رفعت الشركة من تقديراتها لحجم الإنفاق.

كما ضغط سهم ساب على المؤشر الألماني، إذ جددت نتائج أوراكل المخاوف المتعلقة بالمبالغة في تقييم شركات التكنولوجيا وأرباحها بعد استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفاق تأثير ذلك ما حققه اجتماع البنك المركزي الأمريكي من ارتياح بسبب تحذيره من أثر المزيد من عمليات خفض الفائدة في الأمد القريب لحين اتضاح وضع سوق العمل، وهي تصريحات اعتبرها المستثمرون أقل ميلاً للتشديد النقدي مما كان متوقعاً.

ونزل سهم دليفري هيرو خمسة في المئة بعد أن خفض سيتي جروب توصيته للسهم إلى «بيع» بعد أن ارتفع نحو 14 في المئة الأربعاء. لكن سهم دراكس المدرجة في لندن زاد 2.2 في المئة بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح سنوية عند الحد الأعلى من توقعات السوق، كما ارتفع سهم مجموعة آر.إس ثلاثة في المئة وتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 بعد رفع جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي الياباني للأسهم، حيث تصدرت مجموعة سوفت بنك قائمة الخاسرين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسهم أوراكل بعد أن جاءت نتائج عملاق التكنولوجيا الأمريكي دون توقعات وول ستريت.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً بنسبة 0.9% عند 50,148.82 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94% إلى 3,357.24 نقطة، بعد أن افتتح عند مستوى قياسي بلغ 3,410.97 نقاط.

وهبطت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.69% متأثرة بانخفاض أسهم أوراكل بأكثر من 11% في التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات وول ستريت. وتراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.69% متأثرة بانخفاض أسهم أوراكل بأكثر من 11% في التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات وول ستريت.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة سوفت بنك، بالتعاون مع أوراكل وأوبن إيه آي، عن خطط لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتنفيذ مشروعها الطموح «ستارغيت».

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.57%. كما انخفضت أسهم شركة شين إيتسو كيميكال، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 3.94%، وخسرت شركة فانوك، المتخصصة في صناعة الروبوتات، 2.19%.

وتراجعت أسهم البنوك بعد مكاسبها المبكرة، حيث انخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 1.14%، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 0.39%.