الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة.. وأداء متباين لمؤشرات الأسواق العالمية



خفض الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، إلى النطاق 3.50% و3.75%، وذلك تماشياً مع توقعات الأسواق. وذكر بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الاقتصاد يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن نمو الوظائف تباطأ هذا العام، مشيراً إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف في سبتمبر، وأن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً. وأوضح البيان أن الغموض لا يزال يكتنف التوقعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن مخاطر تباطؤ التوظيف ازدادت في الأشهر الأخيرة. وقال البيان: نسعى لتحقيق أقصى مستوى من التوظيف، ونستهدف معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.

وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.49 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.16 %، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.22 %.

كذلك تباينت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.14 %، واستقر مؤشر «ستوكس» على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر «داكس» بنسبة 0.13 %، وانخفض مؤشر «كاك» بنسبة 0.37 %.

وصعد سهم «دليفري هيرو» المدرج في فرانكفورت بنسبة 8.6% إلى 22.5 يورو، بعدما ذكرت الشركة أنها تدرس خيارات استراتيجية لتعزيز أعمالها وتركز على تحسين الأداء المالي. وانخفضت أسهم القطاعين المالي والصناعي التي دعمت الأسواق في الجلسات الماضية. ونزلت أسهم شركات التأمين 0.4 % متأثرة بتراجع سهم «إيجون» 7 % بعد تقديم تحديث لتداولاتها.

وفي طوكيو، لامس مؤشر الأسهم «توبكس» الياباني واسع النطاق مستوىً قياسياً مرتفعاً قبل أن يفقد زخمه، حيث وصل إلى مستوى غير مسبوق عند 3408.99 نقاط مرتفعاً بنسبة 0.1 %، فيما انخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.1 %.

وقال واتارو أكياما، المحلل في «نومورا سيكيوريتيز»: يبدو أن الأجواء المحيطة بالين الضعيف هي المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية الواسعة اليوم.

وشكّل ضعف الين عاملاً إيجابياً لشركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم «هوندا موتور» 3.3 % وسهم «تويوتا موتور» 1.6 %.