سوق دبي يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة الثامنة بـ6.4 مليارات

واصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.52%، أو ما يعادل 31.5 نقطة، مسجلاً 6076.48 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 30 أكتوبر 2025 (42 يوماً)، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، رابحاً ما يناهز 6.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والاتصالات والمواد الأساسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 983.2 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 989.6 مليار درهم بنهاية تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 5.81 دراهم، متصدراً ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ197.7 مليون درهم مرتفعاً 0.71% ليغلق عند 14.15 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإسمنت الوطنية 13.83%، ومصرف عجمان 5.84%، وطلبات 4.25%، والاتحاد العقارية 2.82%، فيما انخفضت أسهم الخليج للملاحة 9.8%، ودبي الوطنية للتأمين 9.7%، وسكون تكافل 9.55%، والفردوس القابضة 3.6%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة 65.6 مليون درهم، تم تنفيذ الصفقتين على 17.8 مليون سهم من أسهم الشركة.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 120.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 342.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 222.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9981.02 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.08%.

وتصدر «تو بوينت زيرو» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 174.11 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 114.64 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 92.3 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «إن إم دي سي إنيرجي» بقيمة 146.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة واحدة على 61.4 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 2.39 درهم للسهم الواحد. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم اﻻتحاد للتأمين 14.3%، والخليج اﻻستثمارية 5.45%، والواحة كابيتال 4.24%، وألفا داتا 2.47%، في المقابل، انخفضت أسهم دار التمويل 9.6%، وحياة للتأمين 7.4%، والبنك العربي المتحد 6.98%، وجلفار 3.85%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و704.26 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 566 مليون سهم، عبر تنفيذ 30.2 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب مؤشرات الأسواق ارتفاعاً في الأداء، وارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.25%، والكويتي 0.09%، والقطري 0.28%، والبحرين 0.06%، فيما انخفضت بورصة مسقط 0.24%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.27%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.25% ليغلق عند 10726 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.4 مليارات ريال.

وارتفعت أسهم أكوا باور، ومعادن، والأهلي السعودي، والأول، وبوبا، وإس تي سي، وعلم، وجبل عمر، وسلوشنز، بنسب تراوحت بين 1 و4%. وصعد سهم طيران ناس، بأكثر من 6%، في المقابل، تراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بأقل من 1% عند 97.75 ريالاً 24.32 ريالاً على التوالي.

وتراجعت أسهم المجموعة السعودية، وبنك البلاد، واتحاد اتصالات، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، والجزيرة، والوطنية للتعليم، بنسب تراوح بين 1 و2%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 9.14 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.962.018 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 42052 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.46% ليغلق عند مستوى 51588 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.28% ليغلق عند مستوى 19112 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.6% ليغلق عند مستوى 12947 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.57% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.07% إلى 3425.84 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.5 ملايين دينار، مقارنة مع 6.8 ملايين دينار في الجلسة السابقة. وانخفض سهم مصفاة البترول 0.17 بالمئة إلى 5.72 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.21 بالمئة إلى 23.45 ديناراً، وسهم البنك العربي 1.15 بالمئة إلى 6.89 دنانير، فيما ارتفع سهم البوتاس العربية 1.7 بالمئة إلى 35.99 ديناراً.