سوق دبي فوق 6000 نقطة مجدداً بمكاسب 4 مليارات درهم

حلّق مؤشر سوق دبي المالي فوق 6000 نقطة مجدداً، مواصلاً صعوده للجلسة السابعة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.78% أو ما يعادل 46.75 نقطة، مسجلاً 6045 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 11 نوفمبر 2025 (شهر تقريباً)، ليربح السوق مكاسب جاوزت 4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 979.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 983.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي الوطنية للتأمين» بالحد الأقصى عند 3.10 دراهم، فيما استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ176.9 مليون درهم، مرتفعاً 1.44%، ليغلق عند 14.05 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 57.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً أكثر من 45.25 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي المالي أسهم أمانات القابضة 9.24%، والوطنية الدولية القابضة 7.36%، ودبي للاستثمار 4.9%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 9.6%، والفردوس القابضة 4.4%، وشعاع كابيتال 2.9%، وبي إتش إم كابيتال 2.16%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على سهم مصرف عجمان وبنك دبي التجاري، بقيمة إجمالية بلغت 47.7 مليون درهم، إذ تضمنت الصفقات تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم مصرف عجمان بنحو 14.2 مليون سهم، وصفقة على أسهم بنك دبي التجاري بقيمة 29.2 مليون درهم على 3.2 ملايين سهم بسعر تنفيذ 9.25 دراهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 28.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 315 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 286.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي - سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.52% إلى مستوى 9989.24 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 نوفمبر 2025، ليربح السوق نحو 26 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 220.3 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 212.6 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بسيولة 128.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 12.86%، وألفا ظبي القابضة 8.8%، وتو بوينت زيرو 3.77%، وجي أف إتش المالية 2.8%، في المقابل، انخفضت أسهم أوراسكوم 3.87%، وإنفستكورب كابيتال 3.3%، وأسمنت الخليج 2.83%، وإشراق للاستثمار 1.78%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 30 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.104 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 4.134 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.151 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و983.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.23 مليار درهم، موزعة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي، و718.12 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 704.6 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 38.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.70%، والكويتي 0.65%، والقطري 0.38%، ومسقط 1.16%، والبحرين 0.24%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.05%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.70% ليغلق عند 10700 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال.

وتصدر سهم الوطنية للتعليم ارتفاعات السوق بنسبة 8% عند 155 ريالاً، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبحري، والأول، ومصرف الإنماء، وإس تي سي، ومسار، والأبحاث والإعلام، بنسب تراوح بين 1 و3%.

وسجل سهم صناعات كهربائية أعلى مستوى له منذ الإدراج مرتفعاً 3% عند 12.20 ريالاً، وصعد سهم «سي جي إس» في أول جلساته بالسوق بنسبة 1% عند 10.08 ريالات، في المقابل، تراجع سهما سابك، ومعادن، بنسبة 1%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 31.076 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952.877 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو 0.05% ليغلق عند مستوى 1940.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 1351.51 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.07% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة.

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء محدود في أسهم قيادية على رأسها سهم البوتاس العربية وسط استمرار ضعف السيولة.