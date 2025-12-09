أسعار النحاس تقفز 30% منذ بداية العام



ارتفع سعر النحاس، الذي يعد عنصراً محورياً في قطاع الكهرباء والتحول في مجال الطاقة، بنسبة تفوق 30% في بورصة لندن للمعادن هذا العام. وزادت وتيرة المكاسب خلال الأسابيع الأخيرة مع تسارع تدفق الشحنات إلى الولايات المتحدة استباقاً لاحتمال فرض رسوم جمركية على الواردات، ما أدى إلى شح المعروض ورفع العلاوات السعرية إلى مستويات قياسية في أسواق أخرى.

وتراجعت أسعار النحاس من مستوى قياسي غير مسبوق مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيخضع لمتابعة دقيقة لرصد أي إشارات تعكس ميلاً أكبر صوب التشديد النقدي لدى صانعي السياسات.

سجل المعدن الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.7% في بورصة لندن للمعادن. فيما تظهر التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء. غير أن أي تلميح إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي خلال عام 2026 قد يلحق الضرر بالأصول عالية المخاطر، بما في ذلك السلع.

وخلال تداولات الثلاثاء، كان النحاس قد تراجع بنسبة 0.3% إلى 11599.50 دولاراً للطن، فيما انخفض كل من الألمنيوم والزنك أيضاً.

في الوقت نفسه، تجاوز مؤشر القوة النسبية للنحاس لفترة 14 يوماً مستوى 70 نقطة منذ الجمعة، وهو ما يعتبره بعض المستثمرين إشارة إلى دخول المعدن منطقة شراء مفرط. كما لا تزال مؤشرات تحسن الطلب الصيني محدودة للغاية بعد التراجع الذي شهده خلال الشهر الأخير.

يجد المصنعون الصينيون صعوبة في تمرير الارتفاعات القياسية في أسعار النحاس إلى المشترين، فيما هوت رسوم معالجة قضبان النحاس المستخدمة في صناعة أسلاك الكهرباء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر، حيث بلغت سالب 300 يوان (42 دولاراً) للطن في السوق الرئيسية لمقاطعة جيانغسو، وفق بيانات «ماي ستيل غلوبال» (Mysteel Global).

وقفز سعر النحاس إلى مستوى 11.771 دولاراً للطن يوم الإثنين، مدفوعاً بمخاوف تتعلق بالإمدادات، إضافة إلى الدعم الذي تلقاه السوق بعد كشف الصين عن رؤيتها الاقتصادية للعام المقبل. وقالت بكين إنها ستواصل اتباع سياسة مالية «استباقية»، مع إعطاء الأولوية للنمو المحلي خلال عام 2026.