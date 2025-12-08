تراجع الأسهم الأمريكية واستقرار الأوروبية مع ترقب اجتماع «الفيدرالي»



تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين، مع ترقب اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع وسط توقعات على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.15% أو 62 نقطة إلى 47892 نقطة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.46% عند 6870 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 0.3% إلى 23650 نقطة، قبل أن يتحول إلى التراجع منخفضاً 0.33%.

وصعد سهم «أوراكل» 2.65% إلى 223.03 دولاراً، قبل إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

وزاد سهم «برودكوم» 3.6% عقب تقرير أفاد بأن «مايكروسوفت» تجري محادثات مع الشركة لتصميم رقائق مخصصة مطورة لـ«ويندوز».

ويترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء لتحديد مسار السياسة النقدية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

توقعات الفائدة

واستقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع ترقب المستثمرين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة.

وظل مؤشر «ستوكس يوروب 600» دون تغيير يذكر عند 578.3 نقطة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسية.

واستقر مؤشر «داكس» الألماني عند 24046 نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي 0.1% إلى 8108 نقاط، وتراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.25% إلى 9645 نقطة.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «ما زلنا نتوقع ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا بدعم من الولايات المتحدة، بغض النظر عن آفاق حل النزاع في أوكرانيا»، على إثر هذا، صعدت أسهم الدفاع الأوروبية، حيث ارتفع سهما «رين» و«راينميتال» 5.7% و3.95% على الترتيب، وانخفض سهم «لوريال» بنسبة 2% بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية أنها سترفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية «جالديرما» إلى 20%.