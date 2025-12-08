سهم «برودكوم» يرتفع بأكثر من 4% عقب تقرير عن تعاون مع «مايكروسوفت»



ارتفع سهم «برودكوم» خلال تعاملات الاثنين، مع التفاؤل بمستقبل أعمال الشركة عقب تقرير أفاد بأن «مايكروسوفت» دخلت في محادثات مع الشركات لتصميم رقائق مخصصة.

وصعد السهم المدرج في «ناسداك» بنسبة 2.6% إلى 400.51 دولار، مقلصاً مكاسبه بعدما ارتفع بنسبة 4.3% في وقت سابق من الجلسة.

وأفاد موقع «ذا إنفورميشن» أن «مايكروسوفت» تُجري محادثات مع «برودكوم» لتصميم رقائق مخصصة لصالح مطورة «ويندوز»، هذا إلى جانب عملها مع «غوغل» لتصنيع وحدات معالجة مخصصة.

ويترقب المستثمرون إعلان نتائج أعمال الشركة للربع الرابع من العام المالي 2025 عقب إغلاق جلسة الخميس، مع توقعات بارتفاع الإيرادات إلى نحو 17.5 مليار دولار بدعم من الطلب القوي على رقائق الشبكات والذكاء الاصطناعي.