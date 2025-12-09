سوق دبي يتألق للجلسة السادسة توالياً بمكاسب 1.4 مليار درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.25%، أو ما يعادل 14.7 نقطة، مسجلاً 5998.25 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 12 نوفمبر 2025 (شهر تقريباً)، رابحاً ما يناهز 1.4 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 977.84 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 979.23 مليار درهم بنهاية تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع. وقفزت 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي: «اكتتاب القابضة، والإثمار القابضة، والفردوس القابضة»، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ171.7 مليون درهم. وصعدت في سوق دبي أسهم طلبات 6.05%، وشعاع كابيتال 2.56%، والمشرق 2.53%، فيما انخفضت أسهم الخليج للملاحة 9.85%، والوطنية الدولية القابضة 7.4%، والاستشارات المالية الدولية 6.3%، وأجيليتي للمخازن 3.5%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 8 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم مصرف عجمان و«الخليج للملاحة» و«أمانات القابضة» بقيمة إجمالية بلغت 342.9 مليون درهم، إذ تضمنت الصفقات تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم مصرف عجمان بنحو 22.5 مليون سهم، وصفقة على أسهم الخليج للملاحة بنحو 10.8 ملايين سهم، و6 صفقات كبيرة على أسهم «أمانات القابضة» بقيمة 272.54 مليون درهم على 247.76 مليون سهم بسعر تنفيذ 1.1 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 278 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 659.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 381.12 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9937.09 نقطة، منخفضاً بـ0.14%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 111.98 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 104.6 ملايين درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 91.9 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 737.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 49.8 مليون سهم من أسهم البنك بسعر تنفيذ 14.8 درهماً للسهم الواحد. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 7.07%، وبرجيل القابضة 2.94%، وبريسايت 2.73%، ودانة غاز 2.52%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك الفجيرة الوطني 6.8%، وجلفار 3.7%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.88%، وأغذية 2.77%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.76 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.01 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 936.74 مليون سهم، عبر تنفيذ 33.9 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات الأسواق تبايناً في الأداء، وانخفض المؤشر السعودي «تاسي» 0.05%، ومسقط 0.38%، والبحرين 0.28%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.87%، وقطر 0.30%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.48%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.05% ليغلق عند 10626 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.4 مليارات ريال.

وتصدّر سهم «أبومعطي» الشركات المتراجعة بنسبة 6% عند 44.24 ريالاً، وانخفضت أسهم مكة، ودار الأركان، واتحاد اتصالات، والأبحاث والإعلام، وسليمان الحبيب، ومسار، والنهدي، وسيرا، ومحطة البناء، وكيمانول، بنسب تراوح بين 1 و3%. وتصدّر سهم «بوبا العربي» الشركات المرتفعة بنسبة 6%، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، وبي إس إف، وعلم، وسابك للمغذيات، وكابلات الرياض، والجزيرة، والبلاد، والتعاونية، بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الإثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو 13.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.921.801 تريليون جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنحو 0.48% ليغلق عند مستوى 41963 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.29% ليغلق عند مستوى 51344 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.51% ليغلق عند مستوى 18962 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.36% ليغلق عند مستوى 12748 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.13% ليغلق عند مستوى 16903 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية، وسط استمرار مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وسيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.12% إلى 3423.74 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6.4 ملايين دينار، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البنك العربي 0.99 بالمئة إلى 6.99 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.55 بالمئة إلى 23.4 ديناراً، وسهم مصفاة البترول 0.35 بالمئة إلى 5.7 دنانير، فيما ارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.45 بالمئة إلى 4.5 دنانير.