الحذر يسيطر على مستثمري الأسهم العالمية قبل اجتماع الفيدرالي

تباينت الأسهم الأمريكية خلال تداولات، الاثنين، مع ترقب اجتماع الفيدرالي، اليوم وغداً، وسط توقعات على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15% أو 62 نقطة إلى 47892 نقطة، وفي حين استقر مؤشر «إس آند بي 500» عند 6870 نقطة، ارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3% إلى 23650 نقطة. وصعد سهم «أوراكل» بنسبة 2.65% إلى 223.03 دولاراً، قبل إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية عقب إغلاق جلسة الأربعاء. وزاد سهم «برودكوم» بنسبة 3.6% عقب تقرير أفاد بأن «مايكروسوفت» تُجري محادثات مع الشركة لتصميم رقائق مخصصة لمطورة «ويندوز».

ويترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي اليوم وغداً لتحديد مسار السياسة النقدية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، أمس، إذ بدد تراجع أسهم شركات السلع الاستهلاكية مكاسب قطاعي الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 577.98 نقطة. كما هبطت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب. وشكلت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية أكبر ضغط على المؤشر بتراجع سهم يونيليفر 3.1 بالمئة بعد أن أكملت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة عملية فصلها عن شركة ماجنوم للمثلجات.

وخسر سهم لوريال 1.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة الفرنسية إنها سترفع حصتها في شركة جالديرما السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة إلى 20 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركات الصناعات والرعاية الصحية بنسبة 0.1 بالمئة لكل منهما، مما حد من الانخفاضات.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي وسط توقعات بخفضه أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، مدعوماً بتوقف الصعود الذي شهده الين في الآونة الأخيرة، إلا أن التراجع الحاد لسهم سوفت بنك القيادي حد من المكاسب.

ورغم تزايد توقعات السوق برفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يحجمون عن القيام ببعض التحركات الكبيرة على غرار تلك التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر نيكاي 0.2 بالمئة إلى 50581.94 مع ارتفاع 177 من إجمالي 225 سهماً مدرجة عليه، في حين انخفض 48 سهماً.

وتسبب تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة 3.3 بالمئة في محو 124 نقطة من تقدم المؤشر نيكاي.

ومحا سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 58 نقطة أخرى بعد انخفاضه بواحد في المئة وذلك بالنظر لوزنه الضخم.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فصعد 0.7 بالمئة لينهي الجلسة عند مستوى 3384.31 نقطة.

وسوفت بنك مستثمر كبير في أوبن إيه.آي. وذكرت تقارير إعلامية مطلع الأسبوع أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة مطورة تشات جي.بي.تي أصدر تحذيراً داخلياً «بالرمز الأحمر» بعد أن بدا أن نموذج جيميناي 3 من غوغل قد تفوق في الأداء في عدد من المقاييس.

وصار المستثمرون أكثر حذراً في الأسابيع القليلة الماضية بشأن التقييمات المرتفعة للغاية للعديد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى موجة من البيع المكثف الشهر الماضي.



