94.5 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 3 جلسات

أضافت أسواق الأسهم المحلية 94.5 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في 3 جلسات، وذلك بعد عطلة عيد الاتحاد، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.006 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، إلى 4.101 تريليونات درهم أمس، منها 3.123 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و977.84 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 3 جلسات ناهزت 5.94 مليارات درهم، منها 3.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.04 مليار درهم في سوق دبي، بعد تداول 1.8 مليار سهم، عبر 112.9 ألف صفقة.

وحقق سوق دبي مكاسب أسبوعية بنحو 31.3 مليار درهم، مرتفعا 2.51% في 3 جلسات، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 946.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، إلى 977.8 ملياراً أمس.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 3 جلسات، ليقفز 9.84%، وارتفعت أسهم سوق دبي المالي 7.05%، وإعمار للتطوير 6.12%، وإعمار العقارية 5.6%، وأمانات القابضة 5.3%، والرمز كوربوريشن 5%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 3 جلسات، بنحو 568.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 257.3 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 204.8 ملايين درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 278.3 مليون درهم في 3 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.001 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 723.4 مليون درهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.09% إلى 9950.90 نقطة، رابحاً نحو 63.2 مليار درهم في 3 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 526.6 مليون درهم في 3 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 468.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 328.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جلفار 27.4%، وبنك الفجيرة الوطني 13.44%، وبريسايت 11.1%، والبنك العربي المتحد 9.3%، وعمان والإمارات للاستثمار 9.3%.

وصعدت مؤشرات الأسهم المحلية أمس في آخر جلسات الأسبوع، مع ارتفاع سوق دبي 0.94%، إلى 5983.54 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.37%، إلى 9950.90 نقطة.