ارتفاع جماعي للأسواق العربية في أول أسابيع ديسمبر

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العربية بشكل شبه جماعي مع انطلاق تعاملات شهر ديسمبر الجاري، بدعم من أسهم قيادية، ونشاط بالسيولة، فيما خالف المؤشر السعودي «تاسي» الاتجاه الصاعد للأسواق.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.51% في 3 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 946.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 977.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدّر سهم «الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 3 جلسات ليقفز 9.84%، وارتفعت أسهم سوق دبي المالي 7.05%، وإعمار للتطوير 6.12%، وإعمار العقارية 5.6%، وأمانات القابضة 5.3%، والرمز كوربوريشن 5%.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للملاحة 26.98%، واكتتاب القابضة 13.2%، ودبي الوطنية للتأمين 8.14%، والفردوس القابضة 5.05%، وتعليم القابضة 2.5%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.09% إلى مستوى 9950.90 نقطة، رابحاً نحو 63.2 مليار درهم في 3 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 526.6 مليون درهم في 3 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 468.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 328.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جلفار 27.4%، وبنك الفجيرة الوطني 13.44%، وبريسايت 11.1%، والبنك العربي المتحد 9.3%، وعمان والإمارات للاستثمار 9.3%، فيما انخفضت أسهم عنان للاستثمار القابضة 26%، وغذاء القابضة 15.25%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.85%، والفجيرة لصناعات البناء 9.7%، وأيه دي إن أتش للتموين 6.5%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي تراجعاً محدوداً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، تحت ضغط انخفاض 13 قطاعاً، يتصدرها قطاع الطاقة.

وهبط «تاسي» السعودي بنسبة 0.14% وصولاً إلى مستوى 10626.15 نقطة، مقارنة مع 10640.65 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 28.08 مليار ريال، لتتراجع إلى 9.012 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.04 تريليونات ريال الأسبوع الماضي.

كذلك انخفضت قيم التداولات إلى 17.62 مليار ريال، مقابل 22.17 مليار ريال، بالأسبوع الماضي، بتراجع 20.56%، كما انخفضت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 8.88%، نزولاً إلى 848.63 مليون سهم، مقارنة مع 931.3 مليون سهم للأسبوع الماضي.

وتصدر سهم «صدق» قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، متراجعاً بنسبة 16.87%، تلاه سهم تهامة الذي هبط بنسبة 15.28%، وهرفي للأغذية 11.4%، وجبسكو 8.7%، ومسار 7.2%، فيما تصدر سهم لوبريف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 10.12%، تلاه سهم صناعات 7.76%، والماجدية 7.4%، واتحاد اتصالات 5.6%، وأبومعطي 5.3%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً الأسبوع الماضي، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% وصولاً إلى 9476.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام خلال الأسبوع بنسبة 0.23% وصولاً إلى النقطة 8857.17، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.31% إلى مستوى 8379.51 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق الرئيسي 1.88% عند 8122.64 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 52.77 مليار دينار، بارتفاع 0.22% أو حوالي 116 مليون دينار.

وتراجعت قيم التداولات بنسبة 13.47% إلى 382.92 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية 15.87% إلى 1.48 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات إلى 110.12 آلاف صفقة.

وتصدر سهم المعدات قائمة الارتفاعات خلال الأسبوع بنمو 30.41%، تلاه سهم ديجتس بنمو 26.50% وكامكو 16.32%، فيما تصدر سهم تجاري قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 16.29%، تلاه سهم التقدم 9.23%، والأولى 9.09%.

قطر

وسجل المؤشر القطري مكاسب أسبوعية بنسبة 0.64% (68.09 نقطة)، منهياً التعاملات الأسبوعية عند مستوى 10712.82 نقطة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 639.65 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.46% مقارنة بمستوى الأسبوع الماضي بقيمة 636.73 مليار ريال.

وبلغت السيولة الأسبوعية نحو 1.62 مليار ريال، عبر 545.33 مليون سهم، من خلال 101.74 ألف صفقة. وجاء سهم شركة إنماء في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو4.9%، تلاه سهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 4.08%، وسهم بنك الريان 3.76%، ثم مصرف قطر الإسلامي بـ2.37%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للمخازن قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 4.15%، ثم سهم الخليج الدولية للخدمات 2.96% وسهم بلدنا 2.74%، والمناعي بـ2.74%.

سلطنة عمان

وسيطر اللون الأخضر على مؤشر بورصة مسقط الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 3.99% منهياً التعاملات عند مستوى 5860.8 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة ارتفاعاً بنسبة 1.92% وصولاً إلى 31.986 مليار ريال، مقابل 31.383 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب سوقية 602.64 مليون ريال.

وتصدر سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة قائمة الأكثر ربحاً خلال الأسبوع بنسبة 14.36%، تلاه سهم كلية مجان بنسبة 11.72%، ثم الأسماك العمانية 11.11%، فيما تصدر سهم الخدمات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 25%، تلاه سهم شل العمانية 6.94%، وعمان كلورين 5.2%.

بورصة البحرين

وافتتحت بورصة البحرين تعاملات شهر ديسمبر بأداء أسبوعي إيجابي، إذ سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بنسبة 0.23% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 2044.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.14% ليصل إلى 997.29 نقطة.

على صعيد حركة التداول، بلغت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع نحو 59.56 مليون سهم، بقيمة إجمالية قاربت 14.19 مليون دينار بحريني.

وأظهرت جلسات الأسبوع تفوقاً واضحاً للأسهم الرابحة، حيث بلغ عدد الشركات الأكثر ارتفاعاً 13 شركة، مقابل 7 شركات فقط ضمن قائمة الخاسرين.

وتصدر سهم ترافكو قائمة الارتفاعات بنمو 6.92%، تلاه سهم الأسواق الحرة بنسبة 6.02%، ثم عقارات السيف بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم استيراد قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 3.59%، تلاه سهم البحرين الإسلامي بنسبة 1.23% ثم جي إف أتش منخفضاً 1.02%.

بورصة مصر

وفي مصر، سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.65% ليغلق عند 41499.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 12464.64 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 16585.04 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 67.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.916 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 446.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 19.356 مليار ورقة منفذة على 725 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 392.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 16.47 مليار ورقة منفذة على 693 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.