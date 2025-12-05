استقرار الأسهم الأمريكية والأوروبية.. والأنظار على توجهات الفائدة

-

استقرت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، الجمعة، وسط تجنب الرهانات الكبيرة وترقب تقرير تضخم رئيسي تنتظره السوق، والذي قد يشكل مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتوجهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.7 نقطة أو 0.06 % إلى 47879.6، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.2 نقاط، بما يعادل 0.13 % إلى 6866.32 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 62.6 نقطة أو 0.27 % إلى 23567.77 نقطة.

مكاسب أسبوعية أوروبية

واستقرت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لتحافظ على مكاسب أسبوعية ضعيفة في ظل تقييم آفاق السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

واستقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» دون تغيير عند 578.77 نقطة بنهاية الجلسة، ليسجل مكاسب أسبوعية 0.41%.

وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.45% إلى 9667 نقطة، لينخفض 0.55% على مدار الأسبوع.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.61% إلى 24028 نقطة، ليعزز مكاسبه الأسبوعية إلى 0.80%.

أما مؤشر «كاك 40» الفرنسي، فسجّل 8114 نقطة عند الإغلاق، ليتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.10% على الصعيدين اليومي والأسبوعي.

جاء ذلك بينما تترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 9 و10 الجاري، وسط توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.30% على أساس فصلي في القراءة المعدلة للربع الثالث، بعد زيادته بنحو 0.10% في القراءة الأولية.