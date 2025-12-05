استقرار أسهم أوروبا بعد سلسلة صعود لـ3 أيام

استقرت الأسهم الأوروبية الجمعة بعد تحقيق مكاسب على مدى 3 جلسات متتالية جعلتها تتجه نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 579.52 نقطة، في حين ارتفعت مؤشرات رئيسية في أوروبا مثل داكس الألماني الذي صعد 0.2 % وكاك 40 الفرنسي الذي تقدم 0.3 %.

وأدت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة وتعليقات تميل للتيسير النقدي من بعض صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي لدفع المستثمرين إلى زيادة رهانات خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية 1.3 %، مسجلاً أكبر المكاسب على المؤشر ستوكس، بعد أن سجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً مرتفعاً وقفز مؤشر أسهم قطاع الصناعة 0.3 %، مسجلاً مكاسب لرابع جلسة على التوالي.

وهوى سهم سويس ري 5.3 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة إعادة التأمين عن أهداف لعام 2026 دون توقعات المحللين.

وتصدر سهم أوكادو البريطانية المؤشر بارتفاع بلغ 12.7 % وستحصل شركة بيع البقالة عبر الإنترنت على مبلغ نقدي لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار من كروجر الأمريكية التي قررت إغلاق 3 مستودعات آلية وإلغاء منشأة كانت تخطط لها.

تضرر المعنويات

وتراجع مؤشر نيكاي منهياً سلسلة من المكاسب، إذ أثرت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة اليابانية على المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 1% إلى 50491.87 نقطة، مقلصاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.5 % وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 %.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاقتصادية لدى نومورا سيكيوريتيز إن ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوياتها في 18 عاماً أدى إلى هبوط الأسهم بعد ارتفاعها على مدار ثلاثة أيام، في حين يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية من بنك اليابان المركزي واللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة.

وأضافت: «فيما يتعلق بارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات، فإن أحد العوامل هو تزايد التكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، ومع اقتراب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (الأمريكية) الأيام القليلة القادمة أعتقد أن سوق الأسهم اليابانية من المرجح أن تواجه بعض ضغوط البيع».

وأفادت وكالة رويترز الخميس بأن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة هذا الشهر مع توقعات بتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % تقريباً خفض سعر الفائدة الأربعاء المقبل، وربما خفضين أو ثلاثة آخرين في العام المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وارتفع 42 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 181 سهماً أما أكبر الخاسرين على المؤشر فكان سهم تريند مايكرو الذي انخفض 8.9 %، يليه سهم شركة بريدجستون للإطارات الذي خسر 4.7 %.

أما أكبر الرابحين فكان سهم شركة إيبيدن لصناعة المكونات الإلكترونية الذي قفز 6.9 % يليه سهم مجموعة سوفت بنك الذي ارتفع 6 %.

تفاؤل صيني

وارتفعت الأسهم الصينية عند إغلاق تعاملات الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية مع تجدد التفاؤل تجاه شركات تصنيع الرقائق المحلية، ما عزز معنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.84% إلى 4584 نقطة، مسجلاً مكاسب بنسبة 1.3% على مدار الأسبوع.

وزاد مؤشر «شنغهاي» المركب 0.7% إلى 3902 نقطة، وارتفع «شنتشن» المركب 1.25% إلى 2468 نقطة.

وفي بورصة هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» 0.58% إلى 26085 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.85%.

وارتفع سهم «مور ثريد-» المعروفة بلقب «إنفيديا الصين» 425% مع بدء تداوله في بورصة شنغهاي اليوم، مع تفاؤل المستثمرين بآفاق الشركة لتعزيز إنتاجها المحلي.