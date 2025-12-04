حذر في «وول ستريت» رغم بيانات سوق العمل وتواصل صعود الأسواق الأوروبية

سيطرت حالة من الحذر على تداولات الأسهم في بورصة «وول ستريت» الخميس، على الرغم من بيانات سوق العمل التي أكدت مرونة وقوة السوق، وأيضاً تزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 408 نقاط أو 0.86% إلى 47882.44 نقطة، قبل أن يتحول إلى التراجع في جلسة متقلبة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.7% أو 19.42 نقطة إلى 26454.09 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.35 نقطة أو 0.5% إلى 6849 نقطة.

وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ما يشير إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر، يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألفاً، عقب تعديل بيانات الأسبوع السابق برفع ألفي طلب إلى 218 ألفاً.

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة خلال الـ 4 أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9.5 آلاف طلب إلى 214.75 ألفاً، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق. وشملت البيانات عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي، حيث تميل الطلبات إلى التقلب خلال العطلات، وقد تخفف هذه البيانات من ضعف سوق العمل، خصوصاً بعدما أظهر تقرير «إيه دي بي» أول من أمس انخفاضاً حاداً في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.

نتائج الأعمال

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث، إلى جانب تطورات مباحثات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45% إلى 578.84 نقطة في الختام، بدعم من صعود سهم «رينو» 6.35% إلى 37.01 يورو، ليسجل ثاني أفضل أداء ضمن المؤشر.

وارتفع كل من مؤشرات «فوتسي 100» البريطاني 0.19% إلى 9710 نقاط، و«داكس» الألماني 0.79% إلى 23882 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.43% إلى 8122 نقطة.

وبعد أن قفز بنحو 10% في الجلسة السابقة، ارتفع سهم «إنديتكس»، الشركة الأم لعلامة «زارا» التجارية، 2.66% إلى 54.84 يورو، على خلفية نتائج مالية قوية في أول 9 أشهر من العام.

وفي المقابل، تراجع سهم «هوجو بوس» 1% إلى 34.92 يورو، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح.

واستقرت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو دون تغيير خلال أكتوبر على غير المتوقع، ما يشير إلى أن الأسر في القارة العجوز لا تزال حذرة بشأن الإنفاق.