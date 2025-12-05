7 مليارات مكاسب سوق دبي بدعم «البنوك» و«العقارات»

قادت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات مكاسب سوق دبي المالي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.36%، أو ما يعادل 21.4 نقطة، مسجلاً 5928.02 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 17 نوفمبر 2025، رابحاً ما يفوق 7 مليارات درهم، ولا سيما سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير» اللذان ارتفعا بـ3.56% و1.02% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 958.98 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 966.06 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.

وقاد سهم «سوق دبي المالي» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.3%، عند 1.68 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بـ192.4 مليون درهم، صاعداً 0.74% ليغلق عند 13.65 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم ديار للتطوير 3.96%، والإمارات ريم للاستثمار 3.83%، في حين أغلق سهم «ديوا»، مستقراً عند 2.77 درهم، وتراجعت أسهم الخليج للملاحة 9.98%، والإثمار القابضة 6.98%، والفردوس القابضة 6.12%، واكتتاب القابضة 5.8%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 122.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 332.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 209.9 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.43%، إلى 9913.79 نقطة، رابحاً نحو 12 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 202.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 139.96 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 107.4 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جلفار 13.2%، وفينكس جروب 7.9%، وحياة للتأمين 4.9%، والدار العقارية 4.3%، في حين انخفضت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 9.7%، وأيه دي إن أتش للتموين 6.64%، وأسمنت الفجيرة 1.55%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 1.4%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات، أمس، وربح رأس مالها السوقي ما يفوق 19 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.054 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 4.073 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.107 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و966.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و666 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 561.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 38.9 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات أغلب الأسواق ارتفاعاً في الأداء، وارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.49%، والكويتي 0.55%، ومسقط 0.41%، وبينما تراجعت بورصتا قطر 0.10%، والبحرين 0.16%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.38%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.49% ليغلق عند 10626 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.5 مليارات ريال.

وتصدر سهم شري ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 28.86 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، واتحاد اتصالات، وسليمان الحبيب، والأول، والنهدي، ومكة، والجزيرة، وصناعات كهربائية، وبترو رابغ، بنسب تراوح بين 1 و4%.

وصعد سهم المسار الشامل، المدرج حديثاً في السوق، بنسبة 3% عند 22.70 ريالاً، وزاد سهم أبومعطي بـ8% عند 43 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بأقل من 1%.

في المقابل، هبطت أسهم أكوا باور، والعربي، والدريس، ودله، والمجموعة السعودية، والتعاونية، والمتقدمة، بنسب تراوح بين 1و2%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، في حين ربح رأس المال السوقي 1.468 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.918.321 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.38% ليغلق عند مستوى 41499 نقطة، في حين زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 50748 نقطة. وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 18750 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12464 نقطة. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16585 نقطة.

الأردن

أغلقت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.18% إلى 3422.96 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.6 ملايين دينار.

وانخفض سهم البنك الإسلامي الأردني 0.67%، وسهم مناجم الفوسفات 0.17%، وارتفع سهم البنك العربي 0.67%، وسهم البوتاس العربية 0.85%.