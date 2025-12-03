«وول ستريت» تتجاوز بيانات سوق العمل.. وارتفاع الأسهم الأوروبية

تماسكت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، الأربعاء، في مواجهة بيانات اقتصادية أظهرت ضعفاً في سوق العمل بالولايات المتحدة، وأيضاً في مواجهة ضغط من تراجع قطاع التكنولوجيا.

وخلال التعاملات استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 47489 نقطة مرتفعاً 0.73 %، فيما تأرجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين الارتفاع والهبوط ليستقر عند 6823 نقطة بارتفاع 0.12 %، وتحول مؤشر ناسداك إلى الارتفاع بعد تراجعه في بداية الجلسة وصعد 11 % إلى 23321 نقطة.

وتراجع سهم مايكروسوفت 2.65% إلى 476.95 دولاراً، وانخفض سهم إنفيديا 1.20% إلى 179.52 دولاراً، كما هبط سهم برودكوم 2.20% إلى 372.58 دولاراً.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير بأن العديد من الأقسام في مايكروسوفت خفضت أهداف نمو المبيعات لبعض منتجات الذكاء الاصطناعي، على خلفية فشلها في تحقيق الأهداف للسنة المالية التي انتهت في يونيو.

وفقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف على عكس المتوقع خلال نوفمبر، في دلالة على تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات إيه دي بي فقد القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في نوفمبر، على عكس توقعات محللي داو جونز البالغة إضافة 40 ألفاً.

وتتزايد أهمية هذه البيانات في ظل غياب تقرير الوظائف غير الزراعية من مكتب إحصاءات العمل لشهر نوفمبر، والمقرر صدوره 16 ديسمبر متضمناً قراءة أكتوبر، أي بعد اجتماع الفيدرالي في التاسع والعاشر هذا الشهر.

وتصدرت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية الخسائر، إذ فقدت نحو 26 ألف وظيفة، إلى جانب التصنيع الذي فقد 18 ألف وظيفة، والأنشطة المالية والبناء، حيث شهد كلاهما انخفاضاً قدره 9 آلاف وظيفة.

وتباطأت وتيرة ارتفاع الأجور إلى 4.4% على أساس سنوي خلال نوفمبر، من 4.5% مسجلة في أكتوبر، بحسب البيانات.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، مدفوعة بتحسن أداء الأسواق العالمية بعد الاضطراب الذي شهدته مطلع الأسبوع.

زاد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.10% إلى 576.22 نقطة عند الإغلاق، بدعم من صعود سهم مالكة زارا.

وفي حين تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.10% إلى 9692 نقطة، استقر نظيره الألماني داكس عند 23693 نقطة، وارتفع كاك 40 الفرنسي 0.16% إلى 8087 نقطة.

وصعد سهم إندتيكس -مالكة علامة زارا التجارية- 8.86% إلى 53.42 يورو، بعدما كشفت الشركة الإسبانية عن نتائج أعمال قوية في الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وفي قطاع الأزياء أيضاً هبط سهم هوجو بوس 9.86% إلى 35.29 يورو، عقب تخفيض الشركة توقعاتها للمبيعات المعدلة والأرباح التشغيلية في العام المقبل.

وارتفع سهم إيرباص المدرج في فرانكفورت 3.38% إلى 198.20 يورو، بعد أن خفضت الشركة عدد الطائرات المستهدف تسليمها بسبب مشكلة في جودة ألواح هياكل طراز (A320) التي تحصل عليها من أحد الموردين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهر مسح شهري أجرته إس آند بي جلوبال مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو ارتفع 0.6 نقطة إلى إلى 53.6 نقطة في نوفمبر، ما يعني تسارع نشاط القطاع.