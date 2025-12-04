سوق دبي يتألق للجلسة الثالثة توالياً بمكاسب 12.5 مليار درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي؛ إذ صعد مؤشر السوق بـ1.20%، أو ما يعادل 69.75 نقطة، مسجلاً 5906.64 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 20 نوفمبر 2025، رابحاً ما يناهز 12.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 946.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 958.98 مليار درهم بنهاية تداولات أمس، أول جلسة بعد عطلة عيد الاتحاد.

وقفز سهم «العربية للطيران» لأعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي، مرتفعاً 4.2% إلى 4.48 دراهم، وقاد سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 4.25%، عند 0.392 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بـ155.98 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم أملاك للتمويل 3.8%، وسالك 3.66%، والإمارات دبي الوطني 3.48%، فيما انخفضت أسهم الخليج للملاحة 9.9%، وتاكسي دبي 3.08%، والإمارات ريم للاستثمار 2.6%، واكتتاب القابضة 2.45%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «الخليج للملاحة» بقيمة 30.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 5 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 6.1 دراهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 54.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 347.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 293.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.27%، إلى 9871.32 نقطة، رابحاً نحو 35 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 283.5 مليون درهم، تلاه «البنك العربي المتحد»، جاذباً 136 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 124.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جلفار 14.15% بالحد الأقصى، وعمان والإمارات للاستثمار 12.9%، والبنك العربي المتحد 10.17%، وأم القيوين للاستثمارات 6%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.84%، وحياة للتأمين 6.5%، وإن إم دي سي جروب 5.5%، وأريد 4.15%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 47.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.006 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 4.054 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.095 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و958.98 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي، و645.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 641.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 41.8 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات أغلب الأسواق ارتفاعاً في الأداء، وارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.37%، والكويتي 0.57%، والقطري 0.46%، ومسقط 1.11%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.11%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.76%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.37% ليغلق عند 10575 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم لوبريف ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 93.95 ريالاً، صعدت أسهم اتحاد اتصالات، والبحري، والمراعي، وسليمان الحبيب، ودار الأركان، وسابك، ومكة، وسال، وجبل عمر، بنسب تراوح بين 1 و3%.

وسجل سهم البابطين أعلى مستوى له منذ الإدراج بالسوق عند 68.70 ريالاً مرتفعاً 4%، وصعد سهم صناعات، بنسبة 8%. في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 95.85 ريالاً، وانخفضت أسهم معادن، وعلم، ومسار، وبي إس إف، وبنك الجزيرة، وسابك للمغذيات، وطيبة بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بلغت 6.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.916 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 41342 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 50684 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 18679 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية، بشكل طفيف بفعل استمرار المضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وسط سيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.09% إلى 3429.29 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6 ملايين دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.1%، وسهم بنك الإسكان 0.7%، فيما تراجع سهم مناجم الفوسفات 0.17%، وسهم البوتاس العربية 0.29%.