81.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي

واصل سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 81.9 ألف حساب جديد خلال أول 11 شهراً من العام الجاري، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات، والمؤسسات القوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 81 ألفاً و952 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ100 ألف و310 حسابات خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، و9441 حساباً في سبتمبر، و6853 حساباً في أكتوبر، و7265 حساباً في نوفمبر.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال أول 11 شهراً من العام الجاري، بواقع 33209 حسابات، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 11930 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 10772 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7728 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 5825 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 4390 حساباً، يليه «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 3453 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 6.2 ملايين صفقة خلال 11 شهراً، على نحو 120 مليار سهم بقيمة ناهزت 323.6 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي شهد تحولاً محورياً خلال السنوات الماضية مدفوعاً باستراتيجية الإمارة التي ركزت بشكل أساسي على تحقيق النمو المستدام، ما أسهم في ارتفاع القيمة السوقية للسوق.

وحافظ المؤشر العام للسوق على صدارته باعتباره الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية للعام الثالث على التوالي، حيث نما بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري.

ويبقى تركيز السوق خلال الفترة المقبلة موجهاً نحو جذب اكتتابات جديدة لشركات من مختلف القطاعات، مع الحفاظ على شفافية السوق، إضافة إلى تطوير بنية مؤسسية متقدمة، وتعزيز الأدوات الاستثمارية، بما يواكب تطلعات المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وكانت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي قد استقطبت خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري سيولة جاوزت 161.7 مليار درهم، فيما صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 13.15% بمكاسب رأسمالية بلغت نحو 39.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 946.51 مليار درهم في آخر جلسات نوفمبر 2025. وتم التداول على نحو 60.04 مليار سهم عبر تنفيذ 3.1 ملايين صفقة.

ودعم أداء السوق منذ بداية 2025 نمو عدد من القطاعات القيادية، أبرزها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 18.43%، وقطاع العقارات بنسبة 10.04%، إضافة إلى قطاع الصناعة الذي سجل نمواً بنسبة 24.99%.