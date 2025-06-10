انتهاء فترة الإشعار بالاستحواذ على أسهم «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي أنه تلقى إشعاراً من بنك الإمارات دبي الوطني بشأن الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهمه التي يحتفظ بها مساهموه الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ وفقاً لشروط مستند العرض المؤخر في 27 فبراير 2025 من أجل تحقيق ملكية بنسبة 100% من إجمالي رأس مال المصرف المصدر والمدفوع.

وقال المصرف في بيان له على سوق دبي المالي، إن فترة الإشعار بالاستحواذ الإلزامي على أسهمه انتهت يوم 7 يونيو 2025، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ 9 يونيو لم يتلقَ هو وبنك الإمارات دبي الوطني أي اعتراض على الاستحواذ الإلزامي المعلن عنه في 8 أبريل 2025.

وأضاف أنه سيصدر تعليمات إلى السوق بتعليق تداول أسهمه اعتباراً اليوم «الثلاثاء 10 يونيو 2025»، وسيتم إعادة تسجيل جميع أسهمه المتبقية غير المملوكة مسبقاً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني باسم البنك في سجل أسهم المصرف في أو بحدود 13 يونيو 2025.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني سيقوم بتسوية أي مقابل نقدي مستحق للمساهمين المتبقين من خلال طريقة الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي من قبل مساهميه.

ودعا المصرف مساهميه الذين لم يختاروا طريقة الدفع لدى شركة دبي للإيداع الاتصال بالشركة لتحديث معلومات الدفع الخاصة بهم واستلام المقابل النقدي الخاص بهم في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار.

وأوضح أن بعد انقضاء هذه الفترة، سيحتاج مساهموه إلى الاتصال ببنك الإمارات دبي الوطني مباشرة لتلقي المقابل النقدي الخاص بهم.

وكان مصرف الإمارات الإسلامي قد تلقى في 25 فبراير الماضي، إشعاراً من بنك الإمارات دبي الوطني، بشأن تقديم عرض نقدي إلزامي للاستحواذ على جميع أسهمه بسعر 11.95 درهماً للسهم.

وسينتج عن العرض تملك بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لمصرف الإمارات الإسلامي.

وقال مصرف الإمارات الإسلامي في بيان لسوق دبي المالي، بعد تلقيه عرض الاستحواذ، إن الموضوع عُرض على مجلس الإدارة الذي بدأ بدوره اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.