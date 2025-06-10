«وارنر براذرز» تعتزم تقسيم أعمالها.. والسهم يقفز 13 %

ارتفع سهم «وارنر براذرز ديسكفري» خلال تعاملات، أمس، عقب إعلان الشركة عن خطط لفصل أنشطة الاستوديوهات ومنصات البث عن الخدمات التلفزيونية التقليدية بحلول منتصف العام المقبل. وصعد السهم المدرج في «ناسداك» بنسبة 10.9% إلى 10.89 دولارات خلال التداولات، مقلصاً مكاسبه بعد صعوده 13% في وقت سابق.

وأعلنت «وارنر براذرز ديسكفري» عزمها تقسيم أعمالها إلى شركتين لفصل أنشطة الاستوديوهات ومنصات البث عن الخدمات التلفزيونية التقليدية التي تشهد تراجعاً، إذ تسعى الشركة المالكة لشبكة «إتش.بي.أو» وشبكة «سي.إن.إن» إلى تعزيز قدرتها التنافسية في عصر المنصات الرقمية.

وستمنح إعادة الهيكلة وحدة البث التابعة لوارنر براذرز ديسكفري فرصة أكبر للتوسع من خلال إنتاج محتوى ناجح دون أن تتأثر بتراجع الخدمات التلفزيونية التقليدية. وستجري عملية هيكلة الشركة، التي تأسست نتيجة دمج «وارنر ميديا» مع «ديسكفري» في عام 2022، كصفقة معفاة من الضرائب ومن المتوقع اكتمالها بحلول منتصف 2026.