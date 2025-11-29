الأسواق العربية تنهي أسبوعاً «متبايناً» مع ترقب قرارات

اختتمت الأسواق العربية أسبوعاً اتسم بتفاوت المزاج الاستثماري، إذ شهدت مؤشرات الأسواق الكبرى تحركات ملحوظة عكست حساسية المستثمرين تجاه التطورات الاقتصادية والقطاعية.

وبينما سيطر اللون الأحمر على بعض الأسواق الكبرى، على رأسها السوق السعودية، نجحت أسواق أخرى في تسجيل مكاسب محدودة مدفوعة بتحسن السيولة وانتقائية المتعاملين، من بينها السوق القطرية.

وعكست تداولات الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر تباينات واضحة بين المؤشرات؛ إذ واجهت بعض الأسواق ضغوطاً على مؤشرات الأسهم والقيمة السوقية، في حين استفادت أسواق أخرى من نشاط شرائي في أسهم منتقاة.

وتترقب الأسواق قرار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم في شهر ديسمبر المقبل، وهو القرار الذي تغذيه شكوك مرتبطة بنقص البيانات في ظل تداعيات الإغلاق الحكومي السابق.

استقرار دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي دون تغيير، مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.02% إلى مستوى 5836.89 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي سجل 5835.56 نقطة، وتجاوزت قيمة التداولات خلال الأسبوع حاجز 3 مليارات درهم، عبر 66,819.00 صفقة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً طلبات بنسبة 8.94% تلتها العربية للطيران 6.97% ودبي للاستثمار 6.19% وتاكسي دبي 4.42%.

كما ارتفعت أسهم أليك القابضة 2.88% وتعاونية الاتحاد 2.33% وديوا 2.25% وإعمار للتطوير 2.08% ومجموعة تيكوم 1.88%.

وكانت الأسهم الأكثر تراجعاً الخليج للملاحة بنسبة 34.20% واكتتاب 24.07% وبنك الإمارات للاستثمار 9.09% وشعاع كابيتال 8.98%.

كما تراجع سالك 2.38% وباركن 2.10% والاتحاد العقارية 1.75% والاتصالات المتكاملة - دو 1.55% ودبي الإسلامي 0.86% وإعمار 0.75% والإمارات دبي الوطني 0.41%

تراجع أبوظبي

وانخفض مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.49% إلى مستوى 9747.17 نقطة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً عمان والإمارات 14.25% وألف للتعليم 11.90% وأسمنت الخليج 5.16% ومجموعة أغذية 4.95%.

كما ارتفعت أسهم بريسايت 2.41% وأدنوك للتوزيع 2.39% وأبوظبي التجاري 1.73% وأدنوك للإمداد والخدمات 1.62% وشركة إن أم دي سي إنيرجي 1.28% وفيرتيغلوب 1.26% وأمستيل 0.90% وأوراسكوم 0.59% وأدنوك للحفر 0.58%.

كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال أسبوع عنان للاستثمار القابضة 34.23% وغذاء القابضة 9.92% وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.91% والخليج الاستثمارية 5.68%.

كما انخفضت أسهم أبوظبي الإسلامي 4.78% وفينكس جروب 4.72% وسبيس 42 3.70% والدار العقارية 3.32% ورأس الخيمة العقارية 3.03% ولولو للتجزئة القابضة 2.48% وبنك رأس الخيمة الوطني 2.05% ودانة غاز 2.01%.

ومجموعة تو بوينت زيرو 1.92% وسيراميك رأس الخيمة 1.61% وأبوظبي الأول 1.25% وألفا ظبي القابضة 1.21% وأدنوك للغاز 0.61% وأمريكانا للمطاعم 0.57% وأبوظبي للموانئ 0.46% وبروج 0.40% وطاقة 0.30% واتصاﻻت 0.11%.

خسارة أسبوعية للمؤشر السعودي

سجل مؤشر تاسي السعودي خسارة كبيرة هذا الأسبوع بنحو 3.36% ليفقد 370 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 10640.65 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند النقطة 11010.63 نقاط.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة خسارة أسبوعية بأكثر من 373 مليار ريال، نزولاً إلى 9.04 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.41 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي قيم التداولات بأكثر من 25% إلى 22.17 مليار ريال. وأحجام التداولات بأكثر من 7% إلى 931.3 مليون سهم.

تصدر سهم تكافل الراجحي قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 15.35%، ثم سهم مسار الذي هبط بنسبة 13.48%، في حين تصدر سهم أماك قائمة الأكثر مكسباً بارتفاع 5.52%، تلاه سهم الكابلات السعودية الذي ارتفع بنسبة 3.62%. الكويت 0.24% -

تباين المؤشرات الكويتية

سجلت مؤشرات السوق الكويتية أداءً متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 9412.91 نقطة، كما سجل مؤشر السوق العام مكاسب هامشية بنسبة 0.07% وصولاً إلى 8837.17 نقطة.

وخسر مؤشر السوق الرئيسي 50 متراجعاً بنسبة 0.94% إلى مستوى 8405.16 نقطة، وأيضاً مؤشر السوق الرئيسي الذي تراجع بنسبة 0.74% إلى 8278.42 نقطة.

بلغ حجم القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات الأسبوع 52.65 مليار دينار، بما يشكل انخفاضاً نسبته 0.30% (نحو 165 مليون دينار) مقارنة بالأسبوع الماضي.

تراجعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 10% وصولاً إلى 442.55 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداولات بأكثر من 26% إلى 1.76 مليار سهم، عبر 104.16 آلاف صفقة.

تصدر سهم التقدم قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 26.71% تلاه سهم ديجتس بنمو 17.34% وفنادق 8.33% وتنظيف 7.56% والمنار 7.48%، في حين على الجانب الآخر تصدر سهم مراكز قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 23.83% تلاه ميزان 15.89% والكوت 14.27% والمعدات 14.02% وامتيازات 8.57%.

أداء إيجابي في بورصة قطر

وفي قطر، سجل المؤشر العام ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.35% منهياً التعاملات عند مستوى 10644.73 نقطة.

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنحو 2.99 مليار ريال قطري وصولاً إلى 636.73 مليار ريال بنهاية تعاملات الأسبوع.

بلغ إجمالي قيم التداولات الأسبوعية 2.59 مليار ريال، وكميات التداول 815.91 مليون سهم، عبر 147.09 ألف صفقة.

تصدر سهم شركة بلدنا قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو حوالي 10% تقريباً، تلاه سهم إنماء الذي ارتفع بنسبة 7.5% وأعمال 3%، في حين تصدر سهم شركة ودام الغذائية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 15.3% تلاه سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 5% وقطر لنقل الغاز المحدودة 3.6%.

محصلة خضراء في بورصة البحرين

كذلك سجلت بورصة البحرين أداءً إيجابياً خلال الأسبوع، ليسجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بنسبة 0.90% مغلقاً عند 2039.80 نقطة. كذلك مؤشر البحرين الإسلامي الذي أنهى الأسبوع على زيادة بلغت 0.40% مسجلاً 995.92 نقطة.

على صعيد نشاط السوق، بلغ حجم التداول خلال الأسبوع نحو 30.8 مليون سهم، في حين وصلت القيمة المتداولة إلى نحو 7.98 ملايين دينار بحريني.

تصدر سهم أم. أم. أي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 6.98% تلاه سهم بنك البحرين الكويت الذي ارتفع بنسبة 3.37% وسهم ألمنيوم البحرين بنمو 2.79%. وعلى الجانب الآخر، جاء سهم البحرين للمقاصة في صدارة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 15% تلاه سهم سوليدرتي الذي تراجع بنسبة 8.89% ثم ترافكو الذي هبط بنسبة 1.89%.

انخفاض هامشي لبورصة مسقط

وفي أسبوع تداول قصير بسبب عطلة العيد الوطني، سجل المؤشر العام لبورصة مسقط تراجعاً بنسبة 0.2%، مغلقاً عند مستوى 5635.99 نقطة، وذلك تزامناً مع تراجع قطاع الخدمات.

انخفضت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بشكل هامشي، إلى 31.383 مليار ريال، مقارنة مع 31.385 مليار ريال في الأسبوع الماضي. أما بالنسبة لكميات التداولات الأسبوعية.

فقد تراجعت بنحو 37% إلى 372.11 مليون سهم، مقارنة مع 590.47 مليون سهم في الأسبوع الماضي. كذلك تراجعت السيولة بنسبة 36% إلى 86.11 مليون ريال، مقابل 134.62 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

تصدر سهم الخدمات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 9.38% تلاه سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 9.33% والأنوار للاستثمارات بنسبة 3.92%، في حين تصدر سهم صلالة لخدمات الموانئ قائمة الأكثر ربحاً هذا الأسبوع بارتفاع 10% تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 5.26% وصناعة مواد البناء بنسبة 5%.

محصلة حمراء في بورصة مصر

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس» EGX30 عند 40039.24 نقطة مسجّلاً انخفاضاً بنحو 0.65%، في حين تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.46% ليُنهي الأسبوع عند 12244.31 نقطة.

كما سجّل مؤشر EGX100 EWI انخفاضاً بنحو 0.43% مغلقاً الفترة عند 16223.29 نقطة. بلغ إجمالي القيمة السوقية 2850.6 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.83%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 392.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 16470 مليون ورقة منفذة على 693 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدره 423.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 12258 مليون ورقة منفذة على 743 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجّلت تعاملات المصريين 86.0% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، في حين استحوذ الأجانب على 8.5% والعرب على 5.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجّل الأجانب صافي بيع بقيمة 868.1 مليون جنيه، كما سجّل العرب صافي بيع بقيمة 191.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.