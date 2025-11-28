ارتفاع «وول ستريت».. ومكاسب أسهم أوروبا تتواصل



ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، الجمعة، في جلسة تداول مختصرة، عقب إصلاح مشكلة تقنية أثرت على عمليات تداول العقود الآجلة لعدة ساعات.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» 0.60% أو 127 نقطة إلى 47503 نقاط، كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500«بنسبة 0.44% إلى 6830 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» 0.43% إلى 23312 نقطة.

وعادت وول ستريت إلى العمل عقب إغلاقها بسبب عطلة عيد الشكر أمس الخميس، ومن المقرر أن تنهي تداولاتها في وقت مبكر اليوم مع استئناف عملها بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

وعُلق تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لعدة ساعات اليوم، بسبب خلل في نظام التبريد بمراكز بيانات سايرَس وَن التابع لـ«سي إم إي جروب»، لكن مشغلة البورصات أكدت إصلاح العطل وعودة التداولات.

مكاسب أوروبية

وارتفعت أسهم أوروبا على نحو طفيف محققة مكاسب للشهر الخامس على التوالي بفعل زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 % إلى 575.28 نقطة، محققاً أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع أكتوبر وسجل المؤشر أيضاً أطول سلسلة مكاسب على أساس شهري منذ مارس 2024.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن 0.28 % وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.22 % وصعد مؤشر داكس الألماني 0.22 %.

وقادت أسهم الطاقة المكاسب على المؤشر بارتفاع 0.3 % بسبب زيادة أسعار النفط. وقابل هذا الارتفاع تراجع 0.1 % في أسهم بنوك قيادية.

وتجنب المستثمرون الرهانات الكبرى قبيل عطلة نهاية الأسبوع، مع توقف جلسة السوق الأمريكية بسبب العطلة.

ومع اقتراب شهر نوفمبر من نهايته، تراجعت المخاوف بشأن فقاعة السوق التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذ يترقب المستثمرون احتمالات كبيرة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد تعليقات حذرة من صناع السياسات وبيانات اقتصادية ضعيفة.

وقفز سهم ديليفري هيرو 5.6 %، بعد أن ذكر تقرير أن المستثمرين يضغطون على الإدارة لبحث بيع الشركة أو التخارج من أجزاء من الأعمال.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق ليعزز مكاسبه الأسبوعية مع تحول تركيز المتعاملين نحو قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتأرجح مؤشر نيكاي بين الصعود والهبوط قبل أن يغلق مرتفعا 0.2 % عند 50253.91 نقطة، وكسب المؤشر 3.4 % خلال الأسبوع لكن خسارته 4.2 % هذا الشهر تمثل أسوأ أداء في شهر نوفمبر منذ عام 2011 للمؤشر، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % بنهاية التعاملات.