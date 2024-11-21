سوق دبي إلى أعلى مستوى منذ 2014 بمكاسب 5.2 مليارات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.61% أو ما يعادل 28.95 نقطة في تداولات أمس، مسجلاً 4760.67 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 9 أكتوبر 2014، ليربح السوق نحو 5.25 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 780.4 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 785.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 4.85 دراهم ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.66%، واستحوذ سهما «إعمار» على 32.2% من سيولة سوق دبي بقيمة 205 ملايين درهم، ليواصل «إعمار للتطوير» ارتفاعه بنسبة 1.32% مغلقاً عند 10.95 دراهم، في حين أغلق «إعمار العقارية» مستقراً عند 9.71 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «تكافل الإمارات» 6.9%، و«سوق دبي المالي» 4.5%، الذي سجل أعلى إغلاق منذ أبريل الماضي، كما ارتفع سهم «مصرف عجمان» 3.45%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 25.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 189.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 164.2 مليون درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بـ33.96 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 381.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 347.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9405.19 نقاط متراجعاً 0.22% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 250 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 86.2 مليون درهم، ثم «أيبيكس للاستثمار» بسيولة 67.8 مليون درهم

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي لبناء السفن» 14.85%، و«الخليج اﻻستثمارية» 6.24%، و«الصير للمعدات» 5.13%، و«إيزي ليس» 4%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و680.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 505.2 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 34.4 ألف صفقة.

عربياً

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية 0.07% والكويت 0.08%، والبحرين 0.37% ، فيما استقر مؤشر مسقط دون تغيير وارتفع مؤشر قطر 0.12%.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الدار البيضاء بنسبة 0.13%، فيما تراجع مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.24%.