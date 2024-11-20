ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم تسارع التضخم في إنجلترا



ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأربعاء، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وتسارع التضخم السنوي بالمملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر.

زاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.60% خلال التداولات، وارتفعت كل من مؤشرات فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.18%، وداكس الألماني بنسبة 0.69%، وكاك الفرنسي بنسبة 0.64% وفوتسي البريطاني 0.52%.

جاء ذلك رغم ما ورد في بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر، بعدما سجل 1.7% في سبتمبر ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 2.2%.



وكشفت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني، انكماش أسعار المنتجين في أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاضها 1.4% في الشهر السابق.

بينما ارتفع المعدل عند استبعاد أسعار الطاقة بصورة طفيفة إلى 1.3% من 1.2% في سبتمبر حسبما ورد في البيانات.