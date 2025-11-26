صعود «وول ستريت» للجلسة الرابعة وأسهم أوروبا في المنطقة الخضراء



واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها، الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، في محاولة لاستعادة الزخم عقب انخفاضها في الأسابيع الأخيرة، في ظل مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات الأصول.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.87% أو 226 نقطة إلى 47338 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.90% إلى 6798 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 0.95% إلى 23145 نقطة، في ظل صعود توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع ديسمبر.

وارتفع سهم «دل تكنولوجيز» 4% إلى 130.76 دولاراً، وانخفض سهم «إتش بي» 1.9% إلى 23.87 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين التي صدرت أول من أمس.

إعانات البطالة

وتراجع العدد الأسبوعي للأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، ما يشير إلى أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة على الرغم من أن سوق العمل تجد صعوبة لتوفير المزيد من الوظائف للعاطلين عن العمل وسط استمرار حالة الضبابية الاقتصادية.

وذكرت وزارة العمل أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت على أساس معدل موسمي بمقدار 6 آلاف طلب إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع صعود توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع ديسمبر، رغم صدور بيانات أظهرت مرونة سوق العمل.

وخلال التعاملات صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بمقدار نقطتي أساس تقريباً إلى 4.021%.

وزاد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.668%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين 2.6 نقطة إلى 3.485%.

ويتوقع المستثمرون احتمالية بنسبة 82% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، بارتفاع عن احتمالية تبلغ 30% في الأسبوع الماضي، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي عند إغلاق تعاملات الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين عقب إعلان وزيرة المالية البريطانية «راشيل ريفز» عن ميزانية الخريف.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.1% إلى 574.21 نقطة مع وجود أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الخضراء، كما زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.1% إلى 23726 نقطة، و«كاك» الفرنسي 0.88% إلى 8096 نقطة، وفايننشال تايمز البريطاني 0.85% إلى 9691 نقطة.

وتوقع مكتب المسؤولية عن الميزانية البريطاني نمو اقتصاد البلاد 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 1.9% في التقديرات السابقة، كما خفض توقعاته للنمو خلال العامين 2027 و2028 إلى 1.5% لكل منهما.